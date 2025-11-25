Toprakkale’nin ilk aşevi açıldı, 145 aileye sıcak yemek sunulacak

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde, ihtiyaç sahibi ailelere destek sağlamak amacıyla, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde kurulan aşevi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. 500 kişilik kapasiteli ilçenin ilk aşevinde, şu anda toplam 145 aileye, yaklaşık 300 kişilik üç çeşit sıcak yemek ulaştırılacağı açıklandı. Yetkililer, hizmetin düzenli şekilde sürdürüleceğini belirtti.

Program öncesinde adak kurban kesildi. Toprakkale Kaymakamı Volkan Özer konuşmasında, aş evinin açılmasında emekleri olan herkese teşekkür etti. Kaymakam Özer, “Vatandaş odaklı anlayışla hayata geçirdiğimiz aş evimizi bugün hep birlikte açılış ını yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sosyal devlet anlayışının en somut örneklerinden birisi olan aşevimiz inşallah ilçemizde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın gönüllerine dokunacak yürekleri ısıtacaktır. Aş evi sadece yemek pişirilene yerler değildir. Burası birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz bir yardımlaşma ocağı olarak görüyoruz. Bizim medeniyetimiz komşusu açken tok yatan bizden değildir Bizlerde bu anlayışla yola çıkarak vatandaşlarımızın gönüllerine dokunacak işler yapmaya çalışıyoruz” Dedi.

Kaymakam Özer’in konuşması sonrası aş evinin açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine ilçe protokol üyelerinin yanı sıra kurum müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.