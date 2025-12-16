Toptalent'tan Mitsubishi Electric Türkiye yöneticisine insan kaynakları ödülü

İSTANBUL - Mitsubishi Electric Türkiye İnsan Kaynakları, Kurumsal İletişim, İdari İşler & Satın Alma Direktörü Kaan Gürışık, "TOP CHRO Awards 2025 Listesi"ne seçildi.



Mitsubishi Electric Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, yetenek platformu Toptalent tarafından yayımlanan "TOP CHRO Listesi", iş dünyasında insan kaynakları alanındaki etkin liderleri görünür kılmanın yanı sıra şirketlere geleceğe yönelik insan kaynakları trendleri konusunda yol gösterici olmayı amaçlıyor.

Kaan Gürışık, Mitsubishi Electric Türkiye'de yürüttüğü yenilikçi insan kaynakları uygulamaları, çalışan bağlılığını güçlendiren projeleri, dönüşüm odaklı iç iletişim stratejileri nedeniyle Toptalent'ın bu yılki değerlendirmesinde yer aldı.



Gürışık, geçen ay Great Place To Work Türkiye (GPTW) tarafından düzenlenen "En İyi İnsan ve Kültür Liderleri" listesinde de iki ayrı alanda ödüle layık görülmüştü.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Gürışık, insan kaynakları yaklaşımlarının merkezinde güven, kalite, etik kurallara bağlılık, teknoloji, insanı önceliklendiren bakış açısı ile çevre ve topluma karşı sorumluluk gibi köklü kurum değerlerinin yer aldığını belirtti.

Kendileri için söz konusu değerlerin işe alımdan çalışan gelişimine kadar tüm süreçlerine yön veren güçlü bir rehber niteliğinde olduğunu vurgulayan Gürışık, şunları kaydetti:

"Ç​​​​​​​alışma arkadaşlarımızın potansiyelini ortaya çıkaran, sürdürülebilir başarıyı mümkün kılan da bu kültürdür. TOP CHRO Awards 2025 listesinde yer almak benim için büyük bir gurur kaynağı. Mitsubishi Electric Türkiye olarak çalışan deneyimini sürekli iyileştiren, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir çalışma ortamı yaratma hedefiyle ilerlemeye devam edeceğiz. Bu değerli ödüle layık gördükleri için Toptalent ekibine teşekkür ediyorum."

