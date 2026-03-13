Toroslar EDAŞ'tan Hatay’da enerji altyapısına güçlendirme yatırımı

İSTANBUL - Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ (Toroslar EDAŞ), Hatay'da kış koşullarının elektrik şebekesi üzerinde oluşturduğu baskıya karşı yürüttüğü yatırımlarla enerji altyapısını güçlendirmeyi sürdürdüğünü bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Enerjisa Dağıtım Şirketleri bünyesinde faaliyet gösteren Toroslar EDAŞ, hizmet verdiği 6 ilde kesintisiz ve güvenli enerji için çalışmalarını sürdürüyor.

Açıklamada, Toroslar EDAŞ'ın geçen yıl Hatay'da hayata geçirilen 3 milyar lirayı aşan altyapı yatırımlarının ardından iki etaplı yeni bir güçlendirme programı başlattığı kaydedildi.

Programın ilk etabında Antakya, Defne ve Samandağ başta olmak üzere 6 ilçede 127 milyon lira yatırımla 25 trafo kurulurken 55 kilometreyi aşan yeraltı kablo hattı ile hava koşullarından kaynaklanan kesinti riskinin azaltılması hedeflendi. 9 ilçeyi kapsayan ikinci etabın ise yaz sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.



Şirket ayrıca ocak ve şubatta Hatay'da yürütülen acil çalışmalar kapsamında 120 milyon lira bütçeyle 40 yeni trafo kurdu, 61 trafonun gücünü artırdı ve 47 trafo bölgesinde iyileştirme çalışması yaptı.

Hatay'da deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinden kış koşullarına karşı alınan önlemlere ve uzun vadeli kapasite planlamasına kadar çeşitli alanlarda yatırımlarını sürdüren Toroslar EDAŞ, bu çalışmalarla kentin daha güçlü ve dirençli bir enerji altyapısına kavuşmasına katkı sağlamayı hedefliyor.



- "Hatay’da enerji altyapısını güçlendirmeye devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Oğuzhan Özsürekci, 5. Ulusal Tarife Uygulama Dönemi'ne, önceki dönemlerde olduğu gibi hızlı bir yatırım atağıyla başladıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Hatay'da deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde hayata geçirdiğimiz büyük ölçekli yatırımlarla enerji altyapısını güçlendirmeye devam ediyoruz. Aralık ve ocak aylarında yaşanan yoğun kış koşullarının ardından ekiplerimiz sahada hızlı bir tarama gerçekleştirerek kritik noktaları belirledi ve güçlendirme çalışmalarını başlattı. Bu çalışmalarla yalnızca mevcut ihtiyaçlara değil, önümüzdeki dönemde oluşabilecek yük artışlarına da hazırlıklı bir altyapı oluşturmayı hedefliyoruz. Hatay genelinde yürüttüğümüz yatırımlarla vatandaşlarımıza kesintisiz ve güvenli enerji sunmaya devam edeceğiz."