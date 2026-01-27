İlginizi Çekebilir

Tosyalı Holding Cezayir'deki tesisiyle dünya DRI üretim rekorunu kırdı

İSTANBUL - Tosyalı Holding, Cezayir'deki ikinci Doğrudan İndirgenmiş Demir (DRI) tesisinde 2025'te gerçekleştirdiği 2,43 milyon tonluk üretimle dünya DRI üretim rekorunu kırdı.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Tosyalı, 3 kıtada 50'yi aşkın tesisi, yıllık toplam 15 milyon ton sıvı çelik üretim kapasitesi ve 15 bin çalışanıyla Türkiye'nin küresel çelik üreticisi olarak büyümesini sürdürüyor.

Tosyalı'nın Cezayir'deki tesisi Tosyalı Algerie, ilk DRI modülüyle 2020'den bu yana dünya üretim rekorunu her yıl tekrarlayarak, 2025'te yeni bir rekora daha imza attı.

Tosyalı, söz konusu üretim rakamıyla kendisine ait 2021'deki 2,28 milyon tonluk rekoru geride bıraktı. Tosyalı'nın Cezayir'deki 1. DRI modülü ise 2025 performansıyla dünya genelinde yıllık üretimde 3. sırada yer aldı.

Tosyalı'nın bugüne kadar ulaştığı en yüksek yıllık DRI üretimini temsil eden rekor, aynı zamanda bu konudaki en ileri teknolojilerden biri olan MIDREX teknolojisi ile donatılmış tek bir modülde dünya genelinde elde edilen en yüksek yıllık DRI üretimi olma özelliğini de taşıyor.

Bu yıl ise söz konusu DRI tesisinde tasarım kapasitesinin de üzerinde bir üretim seviyesine ulaşılması öngörülüyor.

Hidrokarbon dışı sektörlerde Cezayir'in en büyük sanayi kuruluşu ve ihracatçısı olan Tosyalı Algerie, beş etaplı yatırım planı çerçevesinde geliştirilen mega bir üretim kompleksi niteliği taşırken, dördüncü etabın tamamlanmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, holding olarak tüm yatırımlarını sürdürülebilirlik odaklı yaptıklarını belirtti.

Tosyalı, dünyanın sayılı yeşil çelik üreticilerinden biri olarak Cezayir'deki tesiste daha düşük karbon salımı sunan DRI yatırımlarına devam ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"2020 yılından bu yana her yıl dünya DRI üretim rekoru kıran Tosyalı Algerie tesisimiz, geçen yıl 2. DRI'ımızın faaliyete geçmesiyle birlikte dünyanın en büyük ikiz DRI tesisine sahip tesisi konumuna ulaştı. İkinci DRI tesisi, kullandığı ileri teknoloji sayesinde hem doğal gaz hem de küçük bir modifikasyonla 100 hidrojenle çalışabilme özelliğiyle dünyada ticari üretime başlayan ilk tesis oldu.

Bizimle benzer zamanlarda Avrupa'da flexi DRI yatırım kararlarını açıklayan şirketler de oldu. Ancak biz bu kararı alıp yatırımı tamamlayarak üretime geçen ilk şirket olduk. 2025 yılında 2. DRI modülümüzde elde ettiğimiz 2,43 milyon tonluk dünya rekorunun yanında, 1. DRI modülümüz de yıllık üretim performansıyla dünyada 3. sırada yer alarak sürdürülebilirlik, verimlilik ve ölçek odaklı yatırım stratejimizin başarısını tescillerken, Tosyalı olarak küresel yeşil çelik üreticisi konumumuzu da daha da güçlendirdi."



