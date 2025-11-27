İlginizi Çekebilir

Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası Prof. Dr. Ufuk Akçiğit'e verildi
EY "Work Reimagined 2025" araştırmasının sonuçlarını paylaştı
TRA TECH 10. yılını kutladı
Antalya'da yanan ev onarılarak aileye teslim edildi
Hatay'da "Ailede Şifa, Toplumda Dayanışma Projesi" tamamlandı
Yente Gazzeli çocukları havacılık teknolojileriyle buluşturdu
Migros'tan Niğde'de yerli üreticiye destek hamlesi
Pozantı ilçesinde kış aylarına yönelik trafik tedbirleri görüşüldü
Medicana'dan yumurtalık kanserine ilişkin değerlendirme
Öğrencilere kask ve güvenli sürüşün önemi anlatıldı

TRA TECH 10. yılını kutladı

TRA TECH 10. yılını kutladı

TRA TECH 10. yılını kutladı

İSTANBUL - Sakarya Üniversitesi Teknokent'te kurulan TRA TECH, 10. yılını Sapanca'da düzenlenen etkinlikle kutladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TRA TECH, fintek ve regtech odaklı çalışmaları başta olmak üzere geliştirdiği özgün yazılım projeleriyle sektördeki konumunu ileri taşıyor.

Bankacılık, finans ve regülasyon teknolojilerine yönelik çözümleriyle şirket, kurumların dijital dönüşüm süreçlerine değer katmaya devam ediyor.

Şirket, 2017'de Sakarya Üniversitesi Teknokent'in düzenlediği girişimci firma performans değerlendirmesinde ve AR-GE kategorisinde birincilik ödülünü kazanıp, 2021'de Teknokent Teknoloji Ödülleri kapsamında AR-GE dalında istihdam ödülüne layık görüldü.

Şirket, gelişen teknolojileri yakından takip ederek sektörün önde gelen firmalarına yazılım desteği sunmayı ve inovasyon odaklı projelerle teknoloji dünyasındaki etkisini büyütmeyi sürdürüyor.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen

TRA TECH Genel Müdürü Barış Ateş, 10 yıldır bankacılık ve finans sektörlerine fintek ve regtech tabanlı dijital çözümler sunduklarını belirtti.

Temel amaçlarının kurumların iş süreçlerini daha güvenli, verimli ve sürdürülebilir kılmak, inovasyon odaklı yaklaşımlarıyla Türkiye'nin teknoloji ekosisteminde öncü rol üstlenmek olduğunu kaydeden Ateş, "Ekip ruhumuzla şekillenen bu başarı hikayesini kutlarken, önümüzdeki dönemde de AR-GE gücümüz ve yenilikçi bakış açımızla değer yaratmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Ekonomi 27.11.2025 16:10:19 0
Anahtar Kelimeler: tra tech 10. yılını kutladı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Egzozu Patlak Motorlardan Bıktık Artık
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası Prof. Dr. Ufuk Akçiğit'e verildi

2

EY "Work Reimagined 2025" araştırmasının sonuçlarını paylaştı

3

TRA TECH 10. yılını kutladı

4

Antalya'da yanan ev onarılarak aileye teslim edildi

5

Hatay'da "Ailede Şifa, Toplumda Dayanışma Projesi" tamamlandı

6

Yente Gazzeli çocukları havacılık teknolojileriyle buluşturdu

7

Migros'tan Niğde'de yerli üreticiye destek hamlesi

8

Pozantı ilçesinde kış aylarına yönelik trafik tedbirleri görüşüldü

9

Medicana'dan yumurtalık kanserine ilişkin değerlendirme

10

Öğrencilere kask ve güvenli sürüşün önemi anlatıldı