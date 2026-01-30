İlginizi Çekebilir

ALKÜ'de 40-60 yaşlarındaki bireyler üniversite deneyimi yaşadı
Toprakkale’de kadınlar eva çiçek kursuyla meslek ediniyor
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Hatay'da konuştu:
Burdur İl Emniyet Müdürü Kurt, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Hatay'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Alanyaspor, Eyüpspor maçına hazır
Kahramanmaraş’ta kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Trabzonspor'un Antalya deplasmanındaki takım otobüsüne taşlı saldırı
Mersin'de kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor
Spotify yeni ofisi ve yönetimiyle Türkiye'ye olan bağlılığını güçlendiriyor

Trabzonspor'un Antalya deplasmanındaki takım otobüsüne taşlı saldırı

Trabzonspor

Trabzonspor'un Antalya deplasmanındaki takım otobüsüne taşlı saldırı

TRABZON - Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında bu akşam deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor'un takım otobüsüne taşlı saldırı yapıldığı bildirildi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, maçın oynanacağı Corendon Airlines Park Antalya Stadı'na hareket eden kafileyi taşıyan takım otobüsüne kimliği belirsiz kişilerce taşlı saldırı gerçekleşti.

Açıklamada, saldırının kınandığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Geçtiğimiz günlerde Kocaelispor deplasmanının dönüş yolunda başkanımız Ertuğrul Doğan'ın aracına yönelik gerçekleştirilen eylemin ardından bu kez de Hesap.com Antalyaspor karşılaşması için stadyuma hareket eden takım otobüsümüze taşlı saldırı gerçekleşmiştir. Arka arkaya yaşanan bu menfur olaylar kabul edilemez bir noktaya ulaşmıştır. Kulübümüze yönelik gerçekleştirilen bu aşağılık saldırıları en güçlü şekilde kınıyor faillerin bir an önce tespit edilerek gerekli cezaları almalarını bekliyoruz."




Spor 30.01.2026 20:23:40 0
Anahtar Kelimeler: trabzonspor'un antalya deplasmanındaki takım otobüsüne taşlı saldırı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Kötü Görüntüyü Hep Seyrediyoruz
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

ALKÜ'de 40-60 yaşlarındaki bireyler üniversite deneyimi yaşadı

2

Toprakkale’de kadınlar eva çiçek kursuyla meslek ediniyor

3

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Hatay'da konuştu:

4

Burdur İl Emniyet Müdürü Kurt, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

5

Hatay'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

6

Alanyaspor, Eyüpspor maçına hazır

7

Kahramanmaraş’ta kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

8

Trabzonspor'un Antalya deplasmanındaki takım otobüsüne taşlı saldırı

9

Mersin'de kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor

10

Spotify yeni ofisi ve yönetimiyle Türkiye'ye olan bağlılığını güçlendiriyor