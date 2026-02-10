TT Ventures girişim hızlandırma programı PİLOT'un 14. dönem başvuruları başladı

İSTANBUL - Türk Telekom'un girişim sermayesi şirketi Türk Telekom Ventures'ın girişim hızlandırma programı PİLOT'un 14. dönem başvuruları başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, yenilikçi girişimleri destekleyerek dijital geleceğin inşasına katkı sunmaya devam ediyor.



PİLOT programına kabul edilecek girişimler, Türk Telekom'un sunduğu özel desteklerle girişimlerini uluslararası pazarlara açma ve küresel ölçekte büyütme fırsatı elde ediyor.

Türkiye ve ABD'de ofis imkanı, alanında uzman 450'nin üzerinde isimden mentörlük ve eğitim, teknoloji altyapısı, iletişim desteği gibi birçok imkandan yararlanabilecek girişimler ayrıca Türk Telekom ile işbirliği geliştirme ve şirketin geniş iş bağlantılarına erişme imkanı elde edecek.

PİLOT'un 12 haftalık programını başarıyla tamamlayan girişimler TT Ventures tarafından yatırım ve nakit desteği alarak girişimlerini büyütme, ABD'de kendileri için özel tasarlanan tamamlayıcı hızlandırma programına katılma ve küresel yatırımcı ağına erişme fırsatı bulacak.

TT Ventures'ın PİLOT programına başvurular, mayıs ayına kadar şirketin internet sitesi üzerinden yapılabilecek.



- "Türkiye'nin girişim ekosistemini desteklemeye, ülkemizin geleceğini şekillendirmeye devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, Türk Telekom Ventures olarak ülkenin girişim ekosistemini 15 yıla yakın bir süredir gururla sahiplenip desteklediklerini belirtti.

Özhan, Türkiye'de ortaya çıkan yenilikçi girişimlerin küresel ölçekte büyümeleri için her adımlarında onlara stratejik yol arkadaşlığı yaptıklarını aktararak, girişimlere sadece maddi destek sunmakla kalmayıp, işbirlikleri ve mentörlüklerle girişimlerini geliştirmelerine destek olduklarını vurguladı.



Hem SANTRAL ve ana destekçisi oldukları Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) hem de ABD'de bulunan TT Ventures ofislerinde girişimcilerin çalışabilecekleri fiziki ortamlar oluşturduklarına işaret eden Özhan, şöyle devam etti:



"Bunun yanı sıra girişimcilik ekosisteminin kalbi olarak adlandırılan Silikon Vadisi'nin başarılı atmosferini ülkemize taşımak amacıyla kurduğumuz San Francisco'daki ofisimiz, girişimlerin dünyaya açılma yolculuğunda önemli bir bağlantı noktası oluyor. Stanford Üniversitesi işbirliğiyle son 3 yıldır başarıyla yürüttüğümüz ve alanında ilk olan tamamlayıcı programımıza katılan girişimler, kendileri için özel tasarlanmış eğitimlerin yanı sıra Türk Telekom'un güçlü iş bağlantılarına ve TT Ventures'ın uluslararası ölçekteki geniş yatırımcı ağına erişme gibi çok önemli fırsatlar elde ediyor."

PİLOT programı kapsamında bugüne kadar 131 girişime, 3,2 milyon dolarlık nakit ve yatırım desteği sağladıklarının bilgisini veren Özhan, 78 PİLOT mezunu girişimin toplam 58 milyon dolarlık yatırım alarak girişimlerini büyütme imkanı yakaladığını anlattı.

Özhan, "PİLOT mezunu girişimlerimizin portföy değeri 600 milyon doları aştı. Gelişmiş bir inovasyon kültürüyle ülkemizin teknoloji ekosistemini güçlendirmeyi ve ülkemizden dünyaya açılan yeni 'unicorn'lar çıkarmayı amaçlıyoruz. PİLOT'un 14. döneminde de Türkiye'nin girişim ekosistemini desteklemeye, ülkemizin geleceğini şekillendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

