İlginizi Çekebilir

Antalya'da yanan evde yaşlı kadın yaşamını yitirdi
Antalya'da halk otobüsünün araç ve yayalara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı
Adana'da Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası'nın bölge finali yapıldı
Burdur'da ramazan ayı fener alayıyla karşılandı
Hatay ve Osmaniye'de ilk teravih namazı kılındı
Alanya'da emniyet ve jandarma teşkilatına tahsis edilen 15 araç teslim edildi
Serikspor-Arca Çorum FK maçının ardından
Turizmde 30-44 yaş arasındakiler daha fazla para harcıyor
TÜGVA'nın düzenlediği GENÇLİG 2026'nın lansmanı Hatay'da yapıldı
AK Parti Antalya İl Gençlik Kolları üyeleri "Ramazan Yollarda" projesiyle gençlerle buluşacak

TÜGVA'nın düzenlediği GENÇLİG 2026'nın lansmanı Hatay'da yapıldı

TÜGVA

TÜGVA'nın düzenlediği GENÇLİG 2026'nın lansmanı Hatay'da yapıldı

HATAY - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteklediği Liseler Arası Futbol Turnuvası GENÇLİG 2026'nın tanıtımı gerçekleştirildi.

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Antakya TOKİ Kapalı Spor Salonu'ndaki etkinlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, sporun birleştirici gücüyle gençlerin enerjisini bir araya getirdiği liseler arası bir turnuva düzenlediklerini söyledi.

Milli sporcular Semih Şentürk ve Sabri Sarıoğlu'nun da turnuvaya katkı verdiğini belirten Beşinci, "Depremzede kardeşlerimizi yalnız bırakmadılar. Onların yaralarını sarmak, bir nebze olsun o kötü günlerini unutturmak için buraya geldiler. Onlara teşekkür ediyorum." dedi.

Beşinci, tüm liseli öğrencilerin düzenledikleri turnuvaya katılmasını beklediklerini kaydetti.

Milli sporcu Sabri Sarıoğlu da, Hatay'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hatay depremde çok acılar yaşadı. İnşallah bir daha böyle acılar yaşamayız. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabırlar diliyorum." dedi.

Semih Şentürk ise, TÜGVA'nın gençlere yönelik projelerinin önemine değinerek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından TÜGVA Genel Başkanı Beşinci, Sabri Sarıoğlu ve Semih Şentürk'ün de yer aldığı, öğrencilerin katılımıyla bir gösteri maçı yapıldı.

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği maçta renkli görüntüler oluştu.

Etkinliğe Hatay Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, çok sayıda protokol üyesi ve öğrenciler katıldı.



Spor 18.02.2026 20:21:15 0
Anahtar Kelimeler: tügva'nın düzenlediği gençlig 2026'nın lansmanı hatay'da yapıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Milletle Daha Ne Kadar İnatlaşacaksınız?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

Ramazan’da En Doğru Destek: İnsanı ve Özgürlüğü Önceleyen "Nakdi Yardım"
Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

İklim Bozukluğu
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Antalya'da yanan evde yaşlı kadın yaşamını yitirdi

2

Antalya'da halk otobüsünün araç ve yayalara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

3

Adana'da Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası'nın bölge finali yapıldı

4

Burdur'da ramazan ayı fener alayıyla karşılandı

5

Hatay ve Osmaniye'de ilk teravih namazı kılındı

6

Alanya'da emniyet ve jandarma teşkilatına tahsis edilen 15 araç teslim edildi

7

Serikspor-Arca Çorum FK maçının ardından

8

Turizmde 30-44 yaş arasındakiler daha fazla para harcıyor

9

TÜGVA'nın düzenlediği GENÇLİG 2026'nın lansmanı Hatay'da yapıldı

10

AK Parti Antalya İl Gençlik Kolları üyeleri "Ramazan Yollarda" projesiyle gençlerle buluşacak