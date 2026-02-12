Turizm ve gastronomi sektörü Antalya'da buluştu

ANTALYA - Antalya'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Turizm Gastronomisi Yatırımları ve Ağırlama Zirvesi (FSUMMIT) başladı.

Sözen Organizasyon tarafından "Ağırlama sisteminde ekosistem" temasıyla NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen zirvede, turizm gastronomisinde yatırım fırsatları, sürdürülebilirlik, yerel lezzetlerin uluslararası pazarlardaki konumu ve ağırlama sektöründeki yeni trendler ele alındı.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, açılışta yaptığı konuşmada, gastronomi alanında sağlanan farkındalığın coğrafi işaretli ürün sayısına da yansıdığını söyledi.

Üç yıl önce coğrafi işaretli ürün başvuru sayısının 20 olduğunu belirten Hacısüleyman, "Üç yıl içerisinde bu sayıyı 250'ye çıkardık. Antalya'nın coğrafi işaret alabilecek yüzlerce ürünü daha var. Bu başarıyı, gastronomiye odaklanarak, bu değerleri keşfedip farkındalık yaratarak elde ettik." dedi.

Gıda üretiminin turizmin en büyük paydaşlarından biri olduğunu vurgulayan Hacısüleyman, tarım ve turizmin birbirini geliştiren iki sektör olduğuna dikkati çekti.

Turizmin, tarımdan talep ettiği katma değerli ürünlerle tarımı geliştirdiğini söyleyen Hacısüleyman, "Bugün Antalya, örtü altı üretimde Türkiye'nin yaklaşık yüzde 50'sini gerçekleştiriyor. Turizmin bunda büyük payı var. Çünkü turizm, sürekli aynı kalitede, aynı standartta ürün talep ediyor. Mutfaklardaki standardizasyonun sağlanabilmesi için tarımın da bu yönde gelişmesi gerekiyor." diye konuştu.

Antalya'nın tarımsal ihracatının yaklaşık 2,2 milyar dolar seviyesinde olduğunu anımsatan Hacısüleyman, bu rakama kentte ağırlanan turistlerin tükettiği tarımsal ürünlerin dahil edilmediğini ifade etti.

Kentte yıllık 17 milyon yabancı ziyaretçinin ağırlandığını kaydeden Hacısüleyman, "Otellerde günde üç öğün sunulan ve tüketilen tarımsal ürünlerin de ihracat kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hizmet ihracatı yapıyorsak, bunun içinde tarımsal üretim de yer almalı." ifadelerini kullandı.

- "Sürdürülebilirliğin en önemli kaynaklarından biri gastronomi"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu da turizmin çok dinamik ve paydaşların senkronize çalışmasını gerektiren bir ekosistem olduğuna işaret etti.

Turizmin yalnızca deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığının altını çizen Kavaloğlu, "Artık 3 S (Sea, Sand, Sun) yeterli değil. Pandemi döneminde güvenliği (Safety) dördüncü S olarak ekledik. Bugün ise sürdürülebilirlik (Sustainability), pazarlamada beşinci S olarak ana hedeflerimizden biri haline geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Sürdürülebilirliğin en önemli kaynaklarından birinin gastronomi olduğunu dile getiren Kavaloğlu, coğrafi işaretli ürünlerin turizmin çeşitlendirilmesinde kritik rol üstlendiğini ifade etti.

Turist profilinin de değiştiğine dikkati çeken Kavaloğlu, dijitalleşme ve teknolojik dönüşümün sektörü doğrudan etkilediğini belirterek, "Geçmişte 'her şey dahil' sisteminde çocuk olarak ağırladığımız kitle, bugün artık karar verici konumda. Bu nedenle sistemin içinde katkı sunan tüm paydaşlar büyük önem taşıyor." diye konuştu.

Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği (ETÜDER) Başkanı Melih Şahinöz ise FSUMMIT'in, turizm ve gastronomi ekosisteminin tüm bileşenlerini bir araya getirmesi açısından önemli bir platform olduğunu söyledi.

Gastronomide sunulan deneyimin yalnızca otel ya da restoranda başlamadığını aktaran Şahinöz, deneyimin tarladan başlayarak üretim, depolama ve dağıtım süreçleri boyunca devam ettiğini, bu zincirin bütüncül şekilde işlemesinin destinasyonun tercih edilirliğini doğrudan etkilediğini dile getirdi.

Sözen Group CEO'su ve FSUMMIT Kurucusu Gökmen Sözen de Antalya'nın dünya turizmi açısından yüksek bir potansiyele sahip olduğunu, kentin gastronomi alanında da uluslararası ölçekte öne çıkmasını hedeflediklerini kaydetti.

Turizm ve gastronomi alanında panellerin yapılacağı zirve, yarın sona erecek.