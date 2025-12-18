İlginizi Çekebilir

Gençler, bowling il birinciliği müsabakasında yarıştı
Kış aylarında cilt kuruluğu ve egzama şikayetleri artıyor
Türkiye Sigorta'dan basketbola ilgiye yönelik araştırma
Luxera GYO 2026'da 4 yeni projeye başlayacak
Osmaniye’de ormanlarda gece denetimi
Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu, esnafı ziyaret etti
Akdeniz Üniversitesinde muhtarlara eğitim verildi
Osmaniye’de sigara bırakma polikliniklerinde ücretsiz destek
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
Erzin ilçesinde bahçenin tel örgüsüne çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

"Turizmde İnsan Kaynakları Zirvesi" Antalya'da düzenlendi

"Turizmde İnsan Kaynakları Zirvesi" Antalya'da düzenlendi

ANTALYA - Turizm Mezunları Federasyonu (TURMEFED) tarafından Antalya'da düzenlenen "Turizmde İnsan Kaynakları Zirvesi"nde sektör paydaşları istihdamı değerlendirdi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Atatürk Konferans Salonu'ndaki zirvede, turizm mezunlarının sektöre katılımı, personelin eğitimi, istihdamın 12 aya yayılması konuları ele alındı.

TURMEFED Başkanı Erdem Daşçı, AA muhabirine, turizm sektörünün, yaşanan insan kaynağı sorunu nedeniyle başka ülkelerden personel istihdam etmeye çalıştığını söyledi.

Türkiye'de turizm bölümü olan üniversite ve liselerin bulunduğunu, buradan mezun olanların sektöre dahil edilmesi gerektiğini belirten Daşçı, "Her yıl 20 bin civarında insan mezun oluyor. Ama iş güvencesi olmadığı için yüzde 70'i farklı sektörlere kayıyor. Maksimum yüzde 30'unu sektöre kazandırabiliyoruz. Yüzde 70'inin de bu alana çekilmesi gerekiyor." dedi.

Zirveye tüm paydaşların katıldığını dile getiren Daşçı, sektörü ve öğrencileri ilgilendiren çok önemli konuların değerlendirileceği zirveyi, sektörün geleceği açısından önemsediklerini kaydetti.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu da her platformda sektördeki istihdam konusuna dikkati çektiklerini söyledi.

Personelin kış döneminde de işsiz kalmaması yönünde çalışmalar yaptıklarına işaret eden Saatçioğlu, "Türkiye'de önemli ölçüde turizm meslek yüksekokulları, liseleri var. Bizim bir şekilde mezunları mesleğe bağlamamız gerekiyor. POYD olarak da üniversitelere gidiyoruz, rol model oluyoruz ve onları sektöre katılmaya teşvik ediyoruz." diye konuştu.

Zirvede, ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Erkan Yağcı, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, POYD Başkanı Saatçioğlu ile sektör paydaşları, çeşitli oturumlarda sektöre yönelik değerlendirmelerde bulundu.



Yurt Dünya 18.12.2025 14:34:10 0
Anahtar Kelimeler: "turizmde insan kaynakları zirvesi" antalya'da düzenlendi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Davalarında WhatsApp Yazışmaları Delil Olarak Kullanılabilir mi?
Bahri Çolpan

Dağların Adamı: Recep Vural
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tekno-feodalizm

İlginizi Çekebilir

1

Gençler, bowling il birinciliği müsabakasında yarıştı

2

Kış aylarında cilt kuruluğu ve egzama şikayetleri artıyor

3

Türkiye Sigorta'dan basketbola ilgiye yönelik araştırma

4

Luxera GYO 2026'da 4 yeni projeye başlayacak

5

Osmaniye’de ormanlarda gece denetimi

6

Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu, esnafı ziyaret etti

7

Akdeniz Üniversitesinde muhtarlara eğitim verildi

8

Osmaniye’de sigara bırakma polikliniklerinde ücretsiz destek

9

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

10

Erzin ilçesinde bahçenin tel örgüsüne çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı