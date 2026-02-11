İlginizi Çekebilir

TAV İşletme Hizmetleri ile Kepler Club'dan misafir deneyimini geliştiren işbirliği
GÜNCELLEME - Hatay'da nehre düştüğü iddia edilen kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Deprem konutlarında açıklanan fiyatlar hak sahiplerini sevindirdi
Doğa Koleji öğrencileri First Lego League Challenge'tan ödüllerle döndü
Konyaaltı Belediyesi ‘LÖSEV İncileri Projesi’ kapsamında etkinlik düzenlendi
Kahramanmaraş inşaat ve yapı teknolojileri fuarı açıldı
Mersin'in Akdeniz ilçesinde iki katlı metruk bina kontrollü yıkıldı
Antalya’da genç kadın ve çocuğu kombi gazından zehirlendi
Kadirli ilçesinde ramazan ayı öncesi fırınlarda denetim yapıldı
Burdur'da çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi

Türk cerrahlar kalp damar alanındaki tecrübelerini eğitimlerle yurt dışına da taşıdı

Türk cerrahlar kalp damar alanındaki tecrübelerini eğitimlerle yurt dışına da taşıdı

Türk cerrahlar kalp damar alanındaki tecrübelerini eğitimlerle yurt dışına da taşıdı

ANTALYA - AYŞE YILDIZ - Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Hamidiye Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Bülent Rabuş, başarılı operasyonlara imza atan cerrahların, yurt dışında da kalp damar alanında Türkçe eğitimler verdiğini söyledi.

Rabuş, Koroner Arter Cerrahisi Sempozyumu için geldiği Antalya'da, AA muhabirine, Hamidiye Tıp Fakültesi olarak kalp damar alanında İstanbul'da düzenledikleri sempozyumları artık farklı illerde de yapmaya başladıklarını anlattı.

SBÜ'nün 21 ilde, 69 afiliye (kurumlar arası işbirliği) eğitim ve araştırma hastanesinde eğitim yaptığını anlatan Rabuş, fakülte olarak Milli Savunma Bakanlığına bağlı askeri tıp öğrencilerine, uluslararası tıp ve diğer tıp fakültelerinde de eğitim verdiklerini ifade etti.

SBÜ bünyesinde farklı illerde tıp fakültelerinin olduğuna işaret eden Rabuş, şunları kaydetti:

"Üniversitemizin sadece ülkemizde değil, yurt dışında da eğitim faaliyetleri mevcut. Özbekistan'da Buhara'da İbn-i Sina Tıp Fakültesinde bu yıl içerisinde ilk mezunlarımızı verdik. Semerkant'ta tıp fakültesi açıldı. Bu yıl içerisinde kalp ve damar cerrahisi olarak Suriye'de Çobanbey'de beşinci sınıf öğrencilerimize ders anlattık. Verilen eğitimlerin hepsi aynı standartta. Yani gerek yurt içinde gerekse yurt dışındaki tıp fakültelerimizde eğitim alan öğrencilerimiz, o müfredat programında aynı tarzda farklı hocalarımızdan eğitim almakta."

Rabuş, 2021'de kurulan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Çobanbey Tıp Fakültesi'nde 446 öğrencinin eğitim gördüğünü, bu akademik takvim döneminde de 29 öğrencinin kalp ve damar cerrahisi stajını tamamladığını bildirdi.

- "Türk tıbbı çok başarılı"

Rabuş, SBÜ bünyesinde 4'ü yurt dışında toplam 12 tıp fakültesinin bulunduğunu ve yeni fakültelerin açılmaya devam ettiğini ifade ederek, en son Saraybosna'da Uluslararası Tıp Fakültesinin açıldığını kaydetti.

Saraybosna'da öğrenci alımlarının başladığına, Özbekistan'da ise ilk mezunların verildiğine dikkati çeken Rabuş, "Somali'den asistan olarak gelip Türkiye'de kalp ve damar cerrahisi eğitimi verdiğimiz, mezun ettiklerimiz var." dedi.

Rabuş, Türk cerrahların dünyanın dört bir yanına giderek orada kalp ve damar cerrahisi alanında Türkçe eğitim verdiklerini vurgulayarak, diğer branşlarda olduğu gibi SBÜ bünyesinde gerek teorik gerekse pratik uygulamaların başarıyla yapıldığını söyledi.



Sağlık 11.02.2026 14:26:20 0
Anahtar Kelimeler: türk cerrahlar kalp damar alanındaki tecrübelerini eğitimlerle yurt dışına da taşıdı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Bahçeli’nin Haberi Var mı Acaba?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

Kardeşlik Alayları Yeniden Kuruluyor: 9 Şubat’ın Tarihi Kodları
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

TAV İşletme Hizmetleri ile Kepler Club'dan misafir deneyimini geliştiren işbirliği

2

GÜNCELLEME - Hatay'da nehre düştüğü iddia edilen kişinin cansız bedenine ulaşıldı

3

Deprem konutlarında açıklanan fiyatlar hak sahiplerini sevindirdi

4

Doğa Koleji öğrencileri First Lego League Challenge'tan ödüllerle döndü

5

Konyaaltı Belediyesi ‘LÖSEV İncileri Projesi’ kapsamında etkinlik düzenlendi

6

Kahramanmaraş inşaat ve yapı teknolojileri fuarı açıldı

7

Mersin'in Akdeniz ilçesinde iki katlı metruk bina kontrollü yıkıldı

8

Antalya’da genç kadın ve çocuğu kombi gazından zehirlendi

9

Kadirli ilçesinde ramazan ayı öncesi fırınlarda denetim yapıldı

10

Burdur'da çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi