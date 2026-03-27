İlginizi Çekebilir

Devlet Tiyatroları Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali başladı
GÜNCELLEME - Antalya'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüs devrildi
Isparta'da ilkokul öğrencilerine "su tasarrufu" eğitimi verildi
Antalya'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüs devrildi
Türk Gastroenteroloji Derneğinden kolon kanseri etkinliği
Ray Sigorta sektörde ilk 5 içinde yer almayı hedefliyor
Futbol: Hazırlık maçı
Polifarma gönüllüleri Türkmenli Barajı çevresini temizledi
Antalya'da "Kepez Kitap Fuarı" kapılarını açtı
İş Bankası'nın "81 İlde 81 Orman" projesi Antalya ile devam ediyor

Türk Dil Kurumu Başkanı Mert, Hatay'da üniversite öğrencileriyle buluştu

HATAY - Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde (HMKÜ) öğrencilerle bir araya geldi.

Mert, Atatürk Konferans Salonu'nda Tarih Düşünce ve Araştırma Topluluğu ve HMKÜ​​​​​​​ işbirliğinde düzenlenen "Orta Asya Bozkırlarında Türk Dilinin ve Tarihinin Sessiz Tanıkları, Bengü Taşlar" söyleşisinde öğrencilerle deneyimlerini paylaştı.

Programın ardından Mert, AA muhabirine, eski Türk yazıtlarıyla​​​​​​​ ilgili söyleşi için Hatay'da bulunduğunu söyledi.

Yazıtların Türk dili, edebiyatı ve tarihine dair önemli bilgiler sunduğunu ifade eden Mert, şunları kaydetti:

"Eski Türk yazıtları, Göktürk harfli yazıtlar bizim sadece Anadolu'nun değil, bütün kültür coğrafyasındaki Türk kardeşlerimizin ortak hafızası, ortak geçmişi... İnsan tarihi bir varlıktır. Hangi meslek grubundan olursa olsun geçmişini merak etmeyen bir insan yoktur. Dolayısıyla bu eserler hem bütün kültür coğrafyasındaki kardeşlerimizin ortak hafızası hem de bugün bizi bir araya getirme potansiyeline sahip eserlerdir. O dönemden bu eserler bizim kültürümüze, dilimize, edebiyatımıza, tarihimize dair pek çok bilgiyi günümüze taşır. Onlar olmadan biz kendimizi bugün kimliğimizi tanımlayamayız. O açıdan son derece kıymetli olduklarını düşünüyorum. Şu an bu yazıtların önemli, büyük olanlarının hepsinin üç boyutlu lazer taramalarını yaptık ve Türkiye'de aynı renk granitten birebir kopyalarını ürettirdik. İnşallah en kısa sürede külliyemizde bunları açacağız, yerleştireceğiz ve halkımızın hizmetine sunacağız."

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren ve HMKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sacit Uğuz'un da konuşma yaptığı etkinliğe akademisyenler ve öğrenciler katıldı.



YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

İşten Çıkış Kodu ve Yeni Düzenleme İle İşçinin Hakları
Bahri Çolpan

Osmaniye Değişmeli
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İftar Yemeğinin Ardından
Doç.Dr.Fazıl Nacar

6 Şubat Depreminin 3. Yılında Şehirlerimizdeki Değişim
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Ramazan Bitti: Vücudumuzda Neler Değişti?
Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

Çok Okuyan mı, Çok Gezen mi Bilir?
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Değişim ve Konformizm

İlginizi Çekebilir

1

Devlet Tiyatroları Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali başladı

2

GÜNCELLEME - Antalya'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüs devrildi

3

Isparta'da ilkokul öğrencilerine "su tasarrufu" eğitimi verildi

4

Antalya'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüs devrildi

5

Türk Gastroenteroloji Derneğinden kolon kanseri etkinliği

6

Ray Sigorta sektörde ilk 5 içinde yer almayı hedefliyor

7

Futbol: Hazırlık maçı

8

Polifarma gönüllüleri Türkmenli Barajı çevresini temizledi

9

Antalya'da "Kepez Kitap Fuarı" kapılarını açtı

10

İş Bankası'nın "81 İlde 81 Orman" projesi Antalya ile devam ediyor