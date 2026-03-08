İlginizi Çekebilir

Mersin'de TDSF "Karayip Danslar-Salsa 3. Etap" yarışması yapıldı
Adana'da ev ve ahırda çıkan yangında 1 kişi yaralandı, 23 hayvan telef oldu
Mersin'de "Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası" tamamlandı
Hatay'da 5 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı
Hatay'da kaza yapan otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Yıldırım, Adana'da iftar programında konuştu:
Antalya'da kadın sanatçıların eserlerinden oluşan "Cross" sergisi açıldı
Mersin'de Dünya Kadınlar Günü'nde bisiklet turu düzenlendi
Manavgat'ta tersanedeki teknede çıkan yangın söndürüldü
Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

Türk Kızılay, Gazze ve Suriye'de sıcak yemek desteğini ramazanda da sürdürüyor

Türk Kızılay, Gazze ve Suriye

Türk Kızılay, Gazze ve Suriye'de sıcak yemek desteğini ramazanda da sürdürüyor

HATAY - MEHMET BAYRAK - Türk Kızılay, Gazze ve Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ramazanda da sıcak yemek ulaştırıyor.

Filistinliler için ramazanda sıcak iftarlık ikram eden Türk Kızılay ekipleri, çadırlarında yemek yapmak isteyenler için de bulgur, pirinç, un, salça ve yağ gibi temel gıda malzemeleri dağıtıyor.

Bölgede yaşam malzemesi, su ve hijyen kolisi desteklerini sürdüren Türk Kızılay, iki farklı noktada kurulan aşevlerinde her gün 60 bin Filistinliye sıcak yemek imkanı sağlıyor.

- Hasta, doktor ve hemşirelere yemek servisi yapılıyor

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, AA muhabirine, yardımların güçlükle de olsa Gazze halkına ulaştığını söyledi.

Gazze'de kurulan aşevlerinin insanlara umut olduğunu anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Gazze'de her gün 60 bin kişiye iki aşevimizden sıcak yemek dağıtıyoruz. 60 bin gıda kolisi temin ettik, bunun yarısı dağıtıldı, yarısı da dağıtılma aşamasında. Sağlık alanı ve temel yaşam ihtiyaçları hala ön planda. Hastaneler açısından iki büyük destek veriyoruz. İlki bu aşevlerimizden hastanede yatan hastalara, doktorlara ve hemşirelere yemek servisi yapıyoruz. Bir de Filistin Kızılayı ile yaptığımız anlaşmayla iki tane sahra hastanesinin tüm giderlerini Türk Kızılay olarak biz karşılıyoruz."

- Suriye'de her gün 2 bin kişiye sıcak yemek dağıtılıyor

Yılmaz, Suriye'de de desteklerinin sürdüğünü, gıda kolisi ve kıyafet dağıtımının yanı sıra yetimhaneler ile engellilerin yaşadığı kamplara da yardımda bulunduklarını belirtti.

Suriye'de Ramazan'da yapılan yardım faaliyetlerini anlatan Yılmaz, "Suriye, savaştan çıkmış, yıkımın hala devam ettiği bir ülke, hala çadır kentler var. İnsanlar evlerine döndükleri zaman bir enkazla karşılaşabiliyorlar ve evlerine yerleşemeyebiliyorlar. Ramazan boyunca her gün Halep, Şam ve İdlib bölgesinde iftarlarımız oluyor. Her gün 2 bin kişiye Suriye'de de iftar yemekleri vermeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Yurt Dünya 8.03.2026 11:48:19 0
Anahtar Kelimeler: türk kızılay gazze ve suriye'de sıcak yemek desteğini ramazanda da sürdürüyor

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Eşten Gizli Birikim Yapmanın Boşanma Davasında Kusur Bakımından Hukuki Sonuçları
Bahri Çolpan

Bu Müteahhitler Özel mi Seçiliyor?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İftar Yemeğinin Ardından
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

Çukurova Sular Altında
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Akıl Şemsiyesi

İlginizi Çekebilir

1

Mersin'de TDSF "Karayip Danslar-Salsa 3. Etap" yarışması yapıldı

2

Adana'da ev ve ahırda çıkan yangında 1 kişi yaralandı, 23 hayvan telef oldu

3

Mersin'de "Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası" tamamlandı

4

Hatay'da 5 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı

5

Hatay'da kaza yapan otomobilde çıkan yangın söndürüldü

6

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Yıldırım, Adana'da iftar programında konuştu:

7

Antalya'da kadın sanatçıların eserlerinden oluşan "Cross" sergisi açıldı

8

Mersin'de Dünya Kadınlar Günü'nde bisiklet turu düzenlendi

9

Manavgat'ta tersanedeki teknede çıkan yangın söndürüldü

10

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi