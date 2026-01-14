Türk Kızılay Genel Sekreteri Saygılı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

ADANA - Türk Kızılay Genel Sekreteri Yusuf Ramazan Saygılı, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Saygılı, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı uyandıran, toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" ve "Portre" kategorisinde Mehmet Aslan'ın "Hayat siyah beyaz" başlıklı karelerini seçen Saygılı, "Haber" kategorisinde Muhammed Abdullah Kurtar'ın "Her yerde", "Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in "Alperen", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Murat Şengül'ün "Ateş kasırgası" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" başlıklı fotoğrafını oyladı.

Saygılı, 105 yılı geride bırakan AA'nın dün de bugün de çok duyarlı ve hassasiyet içeren habercilik yaptığını söyledi.

AA'nın haberciliğinin alkışlanması gerektiğini ifade eden Saygılı, şöyle konuştu:

"AA çalışanları, kamera ve fotoğraf makinesi arkasında önemli konulara gözlemcilik yapıyor. Dünyanın her bir tarafında olduğu gibi fotoğrafına baktığımızda yüreğimizi burkan Gazze, yine açlığın olduğu Kenya, Tanzanya ve diğer ülkelerde yaptığı gözlem çok kıymetli. Ciğerlerimizin yandığı Çanakkale yangını gibi hassasiyetimiz olduğu her yerde önemli fotoğraflar çekerek farkındalık oluşturup, insanlarımızın duyularına hitap eden süreçlere şahitlik etmiş oldular. Dolayısıyla emeği geçen tüm kardeşlerimize teşekkür etmek istiyorum."

- AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi, saat 17.00'ye kadar devam edecek.