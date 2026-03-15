Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Adana'ya gelişinin 103. yıl dönümü kutlandı
Kahramanmaraş'ta depremde hasar gören Ulu Cami, Kadir Gecesi'nde yeniden ibadete açılacak
Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'dan İskenderun Kaymakamı Önder'e ziyaret
Türk Kızılay yıl sonuna kadar 22 aşevi daha açmayı planlıyor
İhmal edilen "endometriozis" kadınlarda nefes darlığı ile böbrek sorunlarına neden olabiliyor
Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Hatay'da iş yerinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
Artistik Cimnastik Dünya Kupası, Antalya'da devam ediyor
Futbol: Trendyol Süper Lig
Milli cimnastikçi Adem Asil, Antalya'da kazandığı altın madalyayı değerlendirdi:

ADANA - YAKUP SAĞLAM - Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, "81 İlde 81 Aşevi" projesi kapsamında yıl sonuna kadar 22 aşevi daha açmayı hedeflediklerini belirtti.

Yılmaz, AA muhabirine, aşevi sayısının artırılması için Türk Kızılay şube başkanlıklarıyla projeler geliştirdiklerini söyledi.

"81 İlde 81 Aşevi" projesini, ramazan ayı çalışmalarıyla birleştirdiklerini dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bir başına olanların 'yanı başındayız' dedik. Bunu evinde tek başına yaşayan yaşlılarımız, engellilerimiz, evde yemek pişirecek gücü olmayan vatandaşlarımız için söylüyoruz. Ramazan döneminde elbette ki iftarlarla bu şenlik artıyor, herkese ulaşıyoruz ama ramazan bittikten sonra bu aşevleri hizmetini yılın 365 günü devam ettiriyor."

Yılmaz, gönüllülerle vatandaşların "gönlüne dokunmaya" devam ettiklerini anlattı.

- "2026'da 22 aşevini açmanın planını yaptık"

Başlatılan proje kapsamında hayırseverlerin desteğiyle kısa sürede Türkiye genelinde 46 aşevini hizmete almanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"2026'da 22 aşevini açmanın planını yaptık. Öncesinde 46 aşeviyle başladık, bu sayıya bu sene 22 aşevi eklenmiş olacak. Bu aşevlerinin birçoğu sıfırdan bina şeklinde yapılıyor. Bağışını, yerini bulduğumuz ve ihalesini yaptığımız, inşaatı başlayan aşevleri sene sonuna doğru arka arkaya açılıyor olacak. Biz aslında 2 senenin sonunda 81 ilde en azından her ilde bir tane, bazı illerde ise elbette birden fazla aşevini açmayı hedefliyoruz. Örneğin İstanbul'da minimum 10 tane aşevimizin olması lazım."

- "Bağışçılarımız emanetlerini büyüklerimize ulaştırabiliyor olacaklar"

Yılmaz, aşevi çalışmalarının bağışçıların da desteğiyle doğru şekilde ilerlediğini dile getirdi.

Türk milletinin yardımsever olduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bize ne kadar fazla bağış gelirse biz o kadar daha fazla yük ve sorumluluk alıyoruz, koşturuyoruz ama hiç yorulmuyoruz. Aslında daha fazla insana ulaştıkça bizim enerjimiz artıyor. Burada gönüllüler, Kızılay ailesi olarak biz yine bir 'iyilik köprüsü' olmaya talibiz. Büyüklerimizin ellerini öpmeye, kapılarını çalmaya talibiz. Bağışçılarımız da bizler aracılığıyla emanetlerini büyüklerimize ulaştırabiliyor olacaklar."



Yurt Dünya 15.03.2026 12:20:06 0
YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Eşten Gizli Birikim Yapmanın Boşanma Davasında Kusur Bakımından Hukuki Sonuçları
Bahri Çolpan

İlginize Layık Olacağız
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İftar Yemeğinin Ardından
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

Çukurova Sular Altında
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Akıl Şemsiyesi

İlginizi Çekebilir

1

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Adana'ya gelişinin 103. yıl dönümü kutlandı

2

Kahramanmaraş'ta depremde hasar gören Ulu Cami, Kadir Gecesi'nde yeniden ibadete açılacak

3

Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'dan İskenderun Kaymakamı Önder'e ziyaret

4

Türk Kızılay yıl sonuna kadar 22 aşevi daha açmayı planlıyor

5

İhmal edilen "endometriozis" kadınlarda nefes darlığı ile böbrek sorunlarına neden olabiliyor

6

Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

7

Hatay'da iş yerinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

8

Artistik Cimnastik Dünya Kupası, Antalya'da devam ediyor

9

Futbol: Trendyol Süper Lig

10

Milli cimnastikçi Adem Asil, Antalya'da kazandığı altın madalyayı değerlendirdi: