Türk Kızılayın Gazze için hazırladığı 19. "İyilik Gemisi" Mersin limanından uğurlandı

MERSİN - Türk Kızılayın Gazze'ye gönderilmek üzere hazırladığı, yaklaşık 1300 ton insani yardım malzemesi bulunan 19. "İyilik Gemisi", Mersin Uluslararası Limanı'ndan uğurlandı.

Gazze'de sağlanan ateşkesin ardından hız kazanan insani yardım faaliyetleri, Türkiye'nin öncülüğünde devam ediyor.

Türk Kızılay tarafından hazırlanan, Kosova'nın da katkılarının bulunduğu ve gıda, hijyen malzemesi, giyim ve battaniye ağırlıklı yaklaşık 1300 ton temel insani yardım malzemesinin yer aldığı "İyilik Gemisi"nin uğurlanması için Mersin Uluslararası Limanı'nda tören düzenlendi.

Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Karadeniz, törende, bugün Türk milletinin merhametini, duasını ve insanlık sorumluluğunu Gazze'ye taşıyan bir yolculuk için toplandıklarını söyledi.

Gazze'de 2 yılı aşkın süredir devam eden insani dramın tüm insanlığın vicdanında derin iz bıraktığını dile getiren Karadeniz, Türk Kızılay olarak Gazze'ye her gün kulak verdiklerini belirtti.

Türk milletinin bağışları ve destekleriyle Gazze'ye iyilik hattı oluşturduklarına dikkati çeken Karadeniz, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar 18 bin tonu aşkın insani yardımı bölgeye ulaştırarak, Türkiye'den Gazze'ye kesintisiz bir umut köprüsü yaptık. Gazze'deki aşevlerimiz aracılığıyla, en zor şartlarda 35 bin vatandaşa sıcak yemek ürettik, üretmeye devam ediyoruz. Bugüne kadar dağıttığımız 8 milyonu aşkın öğün, milletimizin merhametini Gazze'nin kalbine taşıdı. Daha önce AFAD koordinasyonunda yola çıkan İyilik Gemilerimizle gönderdiğimiz kurban konserveleri Gazze'ye ulaştı. Öyle ki bugün, Gazze'de neredeyse her aileye ikişer kutu kurban payı ulaştırmış olmanın huzurunu yaşıyoruz. Bugün ise 19. İyilik Gemimizi aynı inançla ve sorumluluk bilinciyle uğurlamaya hazırlandık."

Karadeniz, "İyilik Gemisi"nin yalnızca yardım malzemelerini değil, umudu, vicdanı ve insanlık onurunu da taşıdığını ifade etti.

İyilik seferberliğine katkı sunan Kosova halkına ve tüm bağışçılara teşekkür eden Karadeniz, "Gazze'ye ulaştırdığımız her yardımda, Türk milletinin vicdanı, hayırseverlerinin emeği, dualardan yükselen bir umut vardır. Bizler, milletimizin emaneti olan bu iyiliği aynı kararlılıkla taşımaya devam edeceğiz." dedi.



Kosova'nın Ankara Büyükelçisi Agon Vrenezi de bu yardımların Gazze'de belirsizlik ve kayıplar içerisinde yaşam mücadelesi veren sivillere yönelik samimi bir dayanışma çabası olduğunu dile getirdi.

Kosova'nın, Türk Kızılay işbirliğinde yardım misyonu için 500 bin avro katkı sunduğunu anlatan Vrenezi, şunları kaydetti:

"İnsani yardım, sayılardan, listelerden ve sevkiyat programlarından ibaret değildir. Bu çabalar, insan onurunun koşullardan bağımsız olduğuna dair ortak bir inancı yansıtır. Ayrıca kayıtsız kalmama iradesini ve dünyanın her köşesinde yaşanan insani trajedilere karşı duyarlılığın halen güçlü olduğunu gösterir. Esasen toplumların değerleri böyle zamanlarda daha da görünür hale gelir. Bu çabanın ardında yalnızca organizasyon değil, güçlü bir insanlık bilinci ve ortak sorumluluk hissi bulunmaktadır. Bugün limandan ayrılan bu gemi sadece gönderdiğimiz malzemeleri değil, ortak merhamet duygumuzu, dayanışma irademizi ve daha umutlu bir yarına dair inancımızı da taşımaktadır. Dileğimiz, bu yardımın ihtiyaç sahiplerine en hızlı şekilde ulaşması ve onların yaşadığı zorlukları bir nebze olsun hafifletmesidir."

Mersin Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç ve diğer ilgililerin katıldığı programda, edilen duanın ardından 19. "İyilik Gemisi" uğurlandı.

Geminin Mısır'ın El-Ariş Limanı'na ulaşması bekleniyor. Yardımlar burada gemiden indirilip Gazze'ye ulaştırılacak.