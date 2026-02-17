Türk Telekom 5G hazırlıklarını "Herkes İçin 5G" mottosuyla sürdürüyor

İlginizi Çekebilir

İSTANBUL - Türk Telekom, fiber altyapısı ve 5G'de abone başına en yüksek kapasite kullanım hakkıyla yeni nesil iletişim dönemine hazır olduğunu duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, fiber altyapısını 5G çağında avantaja dönüştüren, aralıksız devam eden stratejik yatırımları ve müşterilerini değerli hissettiren dijital çözümleriyle mobil sektörde öne çıkan Türk Telekom, 5G vizyonunu kitlelere taşıyor.

Ünlü komedyen Tolga Çevik'in rol aldığı reklam filminde, 5G mesajları, iletişim diliyle izleyiciyle buluşuyor. Filmde, 1 Nisan itibarıyla kullanıma sunulacak 5G'nin Türkiye'nin 81 ilinin tamamında ve tüm kırsal bölgelerde kullanılabileceğine dikkati çekilirken, 5G'ye geçişte müşterilerin herhangi bir ek ücret ödemesine gerek olmadığı vurgulanıyor.

5G'de en yüksek fibere bağlı baz istasyonu oranına sahip şirket, iletişimin her döneminde olduğu gibi "5G çağı" için de çalışmalarını sürdürüyor.

- 5G'yi herkes için erişilebilir kılma vizyonuyla hareket ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, 5G'yi herkes için erişilebilir kılma vizyonuyla hareket ettiklerini belirtti.

Türkiye'nin dijital dönüşümünde yeni bir dönemin kapılarını aralayan 5G teknolojisini 1 Nisan itibarıyla müşterilerle buluşturacaklarını aktaran Özden, "Türk Telekom olarak güçlü fiber altyapımız ve 5G'de abone başına en yüksek kapasite kullanım hakkımız ile en iyi 5G deneyimini sunmaya hazırız. 5G'nin temelini oluşturan fiber gücümüzü avantaja dönüştürerek, en yüksek fibere bağlı baz istasyonu oranına sahip operatör olarak 5G çağında da öncü rolümüzü sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Özden, söz konusu reklam filminde vurguladıkları "Türk Telekom'dan herkes için 5G" sloganına atıf yaparak, "Müşterilerimiz herhangi bir ek ücret ödemeden 5G'ye geçiş yapabilecek. Türkiye’nin 81 ilinde ve kırsal bölgelerinde hayatı hızlandıracak 5G'yi herkes için erişilebilir kılmak en önemli önceliğimiz. Güçlü altyapımız, teknoloji birikimimiz ve müşteri odaklı yaklaşımımızla ülkemizi yeni iletişim çağına taşıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Mobilde kararlı büyümelerini sürdürürken sektörde yalnızca bir oyuncu değil, oyunun dinamiklerini değiştiren marka konumunda olduklarını vurgulayan Özden, son yıllarda mobil numara taşıma pazarında en çok tercih edilen operatör olmalarının, müşterilerin duyduğu güvenin somut göstergesi olduğunu kaydetti.

Özden, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) açıkladığı Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri Raporu'na göre, 2025'in üçüncü çeyreği itibarıyla mobil müşteri sayısında pazarda ikinciliği elde ettiklerine işaret ederek, mobil sektörde "oyun kurucu" rolünü pekiştirdiklerini ve mobil "Numara Taşıma "pazarında da en çok müşteri kazanan operatör olduklarını belirtti.



