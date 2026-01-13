İlginizi Çekebilir

Türk Telekom kas hastaları için geliştirdiği EyeMo yazılımını sundu
Borsa İstanbul'da gong Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ için çaldı
Mersin'de 5 katlı atıl binadaki 2 dairenin balkonları çöktü
Adana'da iki grup arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Adana'da öğretmene yönelik darp ve silahlı saldırı güvenlik kamerasında
Hatay'da depremlerden sonra inşa edilen valilik binası tanıtıldı
Alanya'da 6 bin 250 gümrük kaçağı güneş gözlüğü ele geçirildi
Rossmann'ın çekilişinde büyük ödül sahibini buldu
Salt Araştırma Fonları kapsamında desteklenen projeler tanıtıldı
Alanya'da kaçak elektronik sigara ele geçirildi

Türk Telekom kas hastaları için geliştirdiği EyeMo yazılımını sundu

Türk Telekom kas hastaları için geliştirdiği EyeMo yazılımını sundu

Türk Telekom kas hastaları için geliştirdiği EyeMo yazılımını sundu

İSTANBUL - Türk Telekom, ALS ve felç gibi kas hastası bireyler için geliştirdiği yapay zeka destekli EyeMo yazılımını ücretsiz olarak kullanıcıların hizmetine sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yapay zeka tabanlı görüntü işleme modeli kullanılarak geliştirilen ve patenti alınan EyeMo, gözlük veya harici kamera gibi ek donanımlara ihtiyaç duymadan çalışıyor.

Yazılım sayesinde kullanıcılar, yalnızca göz hareketleriyle bilgisayarlarını ve bilgisayara bağlı ışık, klima, televizyon gibi çevre ekipmanlarını kontrol edebilme imkanı buluyor.

EyeMo, ellerini hareket ettiremeyen bireylerin bilgisayarlarını daha kolay ve konforlu bir şekilde kullanmasını sağlamanın yanı sıra bilgiye erişimi destekleyerek dijital hayata eşit katılımın önünü açıyor.

Türk Telekom, EyeMo gibi insan odaklı ve ücretsiz teknolojilerle, engelli bireylerin toplumsal yaşama daha aktif katılımını desteklemeyi ve herkes için erişilebilir bir dijital gelecek inşa etmeyi hedefliyor.

EyeMo yazılımı, şirketin internet sitesi üzerinden ücretsiz indirilebiliyor.

- "Yerli ve milli olarak geliştirildi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Evren, insan odaklı yaklaşımlarıyla her alanda değer katan, inovatif ve geniş kitlelere fayda sağlayacak projeler geliştirdiklerini belirtti.

Erişilebilirliği sosyal sorumluluğun ötesinde, sürdürülebilir dijital dönüşümün ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini vurgulayan Evren, şunları kaydetti:

"Üniversite sanayi işbirlikleri ve AR-GE çalışmalarımızla tamamen yerli ve milli olarak geliştirilerek, bilgi teknoloji ekiplerimizle ürünleştirilen, ücretsiz olarak kullanıma sunduğumuz EyeMo sayesinde ALS ve felç gibi kas hastalıkları nedeniyle ellerini kullanamayan bireylerin dijital dünyaya bağımsız ve eşit katılımını destekliyoruz. Teknolojinin dönüştürücü gücünü toplum için iyilik ve faydaya dönüştüren projeler üretmeye devam edeceğiz."






Ekonomi 13.01.2026 17:03:10 0
Anahtar Kelimeler: türk telekom kas hastaları için geliştirdiği eyemo yazılımını sundu

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Dolandırıcılık Suçu
Bahri Çolpan

Her Yağmurda Aynı Çile
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Türk Telekom kas hastaları için geliştirdiği EyeMo yazılımını sundu

2

Borsa İstanbul'da gong Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ için çaldı

3

Mersin'de 5 katlı atıl binadaki 2 dairenin balkonları çöktü

4

Adana'da iki grup arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

5

Adana'da öğretmene yönelik darp ve silahlı saldırı güvenlik kamerasında

6

Hatay'da depremlerden sonra inşa edilen valilik binası tanıtıldı

7

Alanya'da 6 bin 250 gümrük kaçağı güneş gözlüğü ele geçirildi

8

Rossmann'ın çekilişinde büyük ödül sahibini buldu

9

Salt Araştırma Fonları kapsamında desteklenen projeler tanıtıldı

10

Alanya'da kaçak elektronik sigara ele geçirildi