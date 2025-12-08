Türk yazılımcı ve tasarımcılar İstanbul'da ödüllendirildi

İSTANBUL - Huawei Mobil Hizmetleri, Türkiye'deki dijital ekosistemi güçlendirmek ve yerel yetenekleri küresel pazara taşımak amacıyla düzenlediği "Türkiye Geliştirici ve Tasarımcı Ödülleri"ni İstanbul'da gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, etkinlikte, Huawei'nin giyilebilir cihaz ekosistemine katkı sağlayan en yenilikçi uygulama geliştiricileri ve saat arayüzü tasarımcıları ödüllendirildi.

Toplantının en önemli gündem maddelerinden biri, Türkiye'nin Huawei'nin küresel stratejisindeki artan önemi oldu.



Huawei, Türkiye'yi Avrupa'daki büyüme stratejisinin merkezine koyarak "Giyilebilir Cihazlar Model Ülkesi" olarak tanımladı. Bu hamle Türkiye'deki kullanıcı alışkanlıklarının ve geliştirici yeteneklerinin, Avrupa pazarı için bir referans noktası olarak kullanılacağı anlamına geliyor.

Etkinlik kapsamında, Huawei Tüketici Elektroniği Grubu ile Garanti BBVA arasında, mevcut işbirliğini bir adım öteye taşıyan Mutabakat Anlaşması (MOU) imzalandı.



İmzalanan protokol, Huawei akıllı saatlerindeki temassız ödeme çözümlerinin kapsamını genişletmeyi ve kullanıcılar için daha entegre dijital finans deneyimleri sunmayı hedefliyor.

- "Türkiye'nin geliştiricileri ve tasarımcıları olağanüstü bir vizyon ve yetenek sergiledi"



Törende bireysel geliştiricilerin yanı sıra kurumsal inovasyonlarıyla öne çıkan Akbank, Garanti BBVA ve Türk Hava Yolları iştiraki Turkish Technology, Huawei ekosistemine sağladıkları katkılardan dolayı ödüle layık görüldü.

İnternet Veri Merkezi (IDC) verilerine göre, Huawei, 2025'in ikinci çeyreğinde küresel giyilebilir cihaz pazarında yüzde 20,2'lik pazar payıyla liderliğini sürdürdü. Şirket, Türkiye'deki pazar payını ve geliştirici ekosistemini büyüterek liderliği pekiştirmeyi hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Tüketici İş Grubu Türkiye Ülke Müdürü Wan Fei, ödüllerin sadece yaratıcılığı ve teknik mükemmelliği değil, aynı zamanda giyilebilir ekosistemlerini ileriye taşıyan inovasyon ruhunu da kutladığını belirtti.

Türkiye'nin geliştiricileri ve tasarımcılarının olağanüstü bir vizyon ve yetenek sergilediğini, katkılarının Avrupa genelinde yeni olanaklara ilham vereceğinden emin olduklarını kaydeden Fei, "Birlikte, teknolojinin yaratıcılığı güçlendirdiği ve insanları anlamlı şekillerde birbirine bağladığı bir gelecek inşa ediyoruz." ifadesini kullandı.

Huawei Consumer Cloud Service Europe Başkan Yardımcısı Shan Xuefeng de girişimin, yerel yetenekleri destekleme ve Avrupa genelinde inovasyonu teşvik etme konusundaki kararlılıklarını yansıttığını kaydetti.

Xuefeng, "Türkiye'deki geliştiricileri ve tasarımcıları takdir ederek, sadece yaratıcılığı kutlamakla kalmıyor, aynı zamanda küresel kullanıcılarımıza kişiselleştirilmiş, en son teknolojiye sahip deneyimler sunan daha güçlü bir ekosistem oluşturuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

