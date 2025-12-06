Türk Sağlık-Sen Rize Şubesi’nde Hemşehrimiz Süleyman Sarısoy Dönemi Başladı

Türk Sağlık-Sen Rize Şubesi’nin 8. Olağan Genel Kurulu yoğun katılımla gerçekleştirildi. Mevcut Başkan Yaşar Türüt’ün yeniden aday olmadığı kongrede, tek listeyle gidilen seçim sonucunda Süleyman Sarısoy delegelerin oylarıyla başkanlığa seçildi.

Genel kurula; MHP Rize İl Başkan Yardımcısı Musa Yazıcı, CHP Rize İl Başkan Yardımcısı Ömer Salih Erol, Türkiye Kamu-Sen İl Başkanı Murat Köseoğlu, MHP Pazar İlçe Başkanı Mevlüt Ali Biber, MHP Hemşin İlçe Başkanı Gündüz Alparslan, MHP Çayeli İlçe Başkanı Ahmet Aliağaoğlu ve MHP İkizdere İlçe Başkanı Murat Selçuk İspir’in yanı sıra çok sayıda davetli ve siyasi temsilci katıldı.

Kongrede konuşan ve aday olmayan Başkan Yaşar Türüt, birlik ve dayanışma vurgusu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Rize’de Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikalarımızın başkanları, değerli basın mensupları ve sendikamızın geleceğini şekillendirme adına iradelerini ortaya koyan delegelerimizin katılımıyla coşkulu bir genel kurul gerçekleştirdik. Teşkilatımıza hayırlı olsun. Allah birliğimizi daim etsin.”

Seçimlerin ardından yeni yönetim kurulu da açıklandı. Süleyman Sarısoy başkanlığındaki yönetim şu isimlerden oluştu:

Resul Kırboz, Osman Büyük, Fatma Zehra Yeniçırak, Denizhan Çep, Doğuzkan Yazıcı, Mehmet Kılıç

Türk Sağlık-Sen Rize Şubesi’nin yeni dönemde sağlık çalışanlarının haklarını koruma, sendikal faaliyetleri güçlendirme ve örgütlü yapıyı daha da büyütme yönündeki çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceği bildirildi.