Turkcell genç yetenekleri GNÇYTNK programına bekliyor

İSTANBUL - Turkcell, üniversite öğrencileri ve yeni mezunlara yönelik istihdam programı "GNÇYTNK" için başvuru sürecini başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, genç yeteneklerin kariyerlerine kendi yollarını çizerek başlamalarını destekleyen program, bu yıl "GNÇYTNK Full Time" ve "GNÇYTNK Part Time" olmak üzere iki kategoriden oluşuyor.



Geçen yıl 62 bin 500'den fazla başvuru ile rekor katılıma ulaşan programa, lisans 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile en fazla 2 yıl deneyimli yeni mezunlar katılabiliyor.

Programda, lisans 3. sınıf öğrencileri "Part Time", 4. sınıf öğrencileri, yeni mezunlar, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ise "Full Time" seçeneğine başvuruda bulunabiliyor.



Adaylar, genel yetenek değerlendirmesi, grup vaka çalışmaları, İngilizce sınavı, video panel mülakatları gibi aşamaları çevrim içi deneyimliyor. Sürece dahil olanlar, iş hayatına hazırlıklı başlamalarını sağlayacak eğitim ve sertifika programına katılabiliyor.



Değerlendirme aşamalarını başarıyla geçenler, Turkcell Akademi tarafından hazırlanan oryantasyon sürecine dahil olarak müşteri odaklılık, inovasyon, dijital trendler ve stratejik düşünme gibi konularda eğitim alacak.

Turkcell bünyesinde kariyerine başlayan gençler, kişiselleştirilmiş yan haklardan faydalanabiliyor. Çalışanlar, "Flex Menü" sayesinde özel sağlık sigortası, yemek kartı, bireysel emeklilik, çocuk eğitim yardımı, sağlıklı yaşam paketleri, alışveriş çekleri ve bakiye yüklemeleri arasından kendi yaşam tarzlarına göre seçim yapabiliyor.



Programa, 1998 yılı ve sonrası doğumlu adaylar 12 Mart'a kadar şirketin kariyer sayfası üzerinden başvurabiliyor.

- "1500'den fazla genç yeteneği şirkete kazandırdık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell İnsan ve İş Destekten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu, GNÇYTNK ile bugüne kadar 1500'den fazla genç yeteneği şirkete kazandırdıklarını belirtti.



Her gencin kendi yeteneğine ve hayaline uyan bir yolu olduğuna inandıklarını kaydeden Durdu, "Gençlerimize sadece bir iş değil, kendilerini keşfedebilecekleri, deneme cesareti bulabilecekleri ve potansiyellerini ortaya koyabilecekleri bir alan sağlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Durdu, GNÇYTNK'i de bu bakışla tasarladıklarını, insana değer verdiklerinde başarının yanı sıra sürdürülebilir bir geleceğin ortaya çıktığını ifade ederek, şunları kaydetti:



"Bugüne kadar olduğu gibi bu yıl da 'Yeteneklerini gösterebileceği bir kariyer başlangıcı için Turkcell sana uyar' diyerek, gençlerimizi programımıza başvurmaya davet ediyoruz."

