Turkcell "GNÇYTNK Talent Camp" ile veri merkezi uzmanları yetiştirecek

İSTANBUL - Turkcell, GNÇYTNK işe alım programı kapsamında veri merkezi odaklı istihdam projesini hayata geçirdi.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell'in Google Cloud ile yaptığı stratejik işbirliğinden hareketle düzenlenen "GNÇYTNK Talent Camp - Veri Merkezi", bu alanda yetişmiş insan kaynağını güçlendirmeyi hedefliyor.



Projeye, üniversitelerin elektrik, elektrik-elektronik, makine veya enerji mühendisliği bölümlerinde okuyan 3. sınıf öğrencileri başvurabiliyor.



Mezuniyet sonrası süreçte, Turkcell veri merkezlerinin yer aldığı İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli veya Tekirdağ'da kariyer planı yapan öğrencilerin başvurularının değerlendirileceği programa, 15 Ocak'a kadar "kariyerim.turkcell.com.tr" adresi üzerinden başvuru yapılabiliyor.



- "Yatırım tutarı 530 milyon avroya ulaştı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell İnsan ve İş Destekten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu, istihdam programının, Türkiye'yi bölgesel bir veri üssü haline getirme vizyonlarının önemli bir parçası olduğunu belirtti.

Turkcell olarak ülkenin en büyük veri merkezi işletmecisi olduklarını vurgulayan Durdu, "Bu alanda şu ana kadar yaptığımız toplam yatırım tutarı 530 milyon avroya ulaştı. Google Cloud ile Türkiye'de ilk kez hiper ölçekli bir bulut bölgesinin kurulması yönünde hayata geçirdiğimiz işbirliği ise ülkemiz için bir dönüm noktası olacak." değerlendirmesinde bulundu.



Durdu, projelerinin üreteceği ekonomik değerin yanı sıra veri merkezleri alanında uzman insan kaynağı ihtiyacını daha da arttıracağını vurgulayarak, "Tarihi işbirliğinin uzantısı olan veri merkezi istihdam programı, genç yeteneklere özel bir kariyer fırsatı sunarken, veri ekosistemine de sürdürülebilir bir yetenek havuzu kazandıracak." ifadelerini kullandı.

Turkcell olarak güçlü altyapılar kurmanın yanı sıra bu altyapıları yönetecek, geliştirecek ve geleceğe taşıyacak insan kaynağına da yatırım yaptıklarına değinen Durdu, şunları kaydetti:

"Bu amaç doğrultusunda GNÇYTNK Talent Camp ile Türkiye'nin veri merkezi odaklı ilk istihdam programını hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Programımızla da Türkiye'nin verisini Türkiye'de tutma kararlılığımızı insan kaynağı yatırımıyla destekliyoruz. Amacımız, Türkiye'yi bölgesel bir veri merkezine dönüştürürken, bu yolculuğu genç yeteneklerimizle yapmak."



