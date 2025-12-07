İlginizi Çekebilir

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
Osmaniye'de tıra çarpan otobüsteki 7 kişinin öldüğü kazaya ilişkin 2 sürücü tutuklandı
Osmaniye'de otobüsün tıra çarptığı kazada ölen 2 kişinin cenazesi Gaziantep'te defnedildi
Alanya'da sağanak nedeniyle iş yerlerini su bastı, araçlarda mahsur kalanlar kurtarıldı
Dörtyol ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Kahramanmaraş'ta sağanak etkili oldu
Hatay'da kadınların yaptığı süt reçeli sofraları süslüyor
Pozantı Belediye Başkanlığı Koşusu'nu jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı "Kocaefe" kazandı
Kepez'e hayvan barınağı yapılacak
Bakan Kurum'dan Hatay ziyaretine ilişkin paylaşım:

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

TRABZON - Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği 1207 Antalyaspor'u 5-0 yendi.

Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan maçta, bordo mavililer 10. dakikada Natalia Oleszkiewicz'in golüyle 1-0 öne geçti.

Üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, 34. dakikada Chioma Olise'nin golüyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Trabzonspor, 66. dakikada Natalia Oleszkiewicz'in ayağından 3. golünü buldu.

Bordo mavililer, 80. dakikada Fatma Kara'nın attığı golle konuk ekibin ağlarını yeniden havalandırdı.

Ev sahibi takım, 88. dakikada Fatma Sare Öztürk'ün golüyle karşılaşmayı 5-0 kazandı.



Spor 7.12.2025 18:21:34 0
Anahtar Kelimeler: turkcell kadın futbol süper ligi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Davalarında WhatsApp Yazışmaları Delil Olarak Kullanılabilir mi?
Bahri Çolpan

Osmaniye Fıstığının Değeri Artıyor
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

2

Osmaniye'de tıra çarpan otobüsteki 7 kişinin öldüğü kazaya ilişkin 2 sürücü tutuklandı

3

Osmaniye'de otobüsün tıra çarptığı kazada ölen 2 kişinin cenazesi Gaziantep'te defnedildi

4

Alanya'da sağanak nedeniyle iş yerlerini su bastı, araçlarda mahsur kalanlar kurtarıldı

5

Dörtyol ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

6

Kahramanmaraş'ta sağanak etkili oldu

7

Hatay'da kadınların yaptığı süt reçeli sofraları süslüyor

8

Pozantı Belediye Başkanlığı Koşusu'nu jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı "Kocaefe" kazandı

9

Kepez'e hayvan barınağı yapılacak

10

Bakan Kurum'dan Hatay ziyaretine ilişkin paylaşım: