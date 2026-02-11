İlginizi Çekebilir

5. Altın Lider Ödülleri'nde pazarlama direktörleri ödüllerini aldı
TBMM NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı Çavuşoğlu, Osmaniye'de konuştu:
Antalya'da 112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi
Avrupa'dan gelen öğrenciler Antalya'da mesleki eğitim alıyor
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özkan, AA Antalya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti
Manavgat'ta Koruyucu Aile Programı Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi
Burdur'da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Türkiye Açık Para Golf Turnuvası, Antalya'da sona erdi
TAV İşletme Hizmetleri ile Kepler Club'dan misafir deneyimini geliştiren işbirliği
GÜNCELLEME - Hatay'da nehre düştüğü iddia edilen kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Türkiye Açık Para Golf Turnuvası, Antalya'da sona erdi

Türkiye Açık Para Golf Turnuvası, Antalya

Türkiye Açık Para Golf Turnuvası, Antalya'da sona erdi

ANTALYA - Avrupa Engelliler Golf Birliğinin (EDGA) 2026 takviminde yer alan Türkiye Açık Para Golf Turnuvası, Antalya'da sona erdi.

Serik ilçesindeki Kaya Palazzo Golf Kulübü'nde düzenlenen turnuvaya 13 ülkeden 36 oyuncu katıldı.

Türkiye'yi turnuvada Mehmet Kazan ve Karahan Yıldırım temsil etti.

Organizasyonun son gününde yapılan atışlar sonucunda birinciliği 146 gross skorla milli sporcu Mehmet Kazan elde etti.

Turnuvada Güney Afrikalı sporcu Jay Jay Botha 147 gross skorla ikinci, Hollandalı Tycho Kuiper de 152 vuruşla üçüncü oldu.

Türk sporcu Karahan Yıldırım da stableford kategorisinde 72 puan elde ederek üçüncü sırada yer aldı.

Turnuvada dereceye girenlere ödülleri EDGA Başkanı Tony Bennet, Türkiye Golf Federasyonu Genel Sekreteri İhsan Gencay Asan, federasyon yönetim kurulu üyeleri Hasan Ceylan ve Zafer Türkoğlu tarafından verildi.

Mehmet Kazan, ödül töreninde yaptığı konuşmada, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Kazan, turnuvada birinciliği elde ettiği için mutlu olduğunu belirtti.

Türkiye Golf Federasyonu Genel Sekreteri İhsan Gencay Asan ise törenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, turnuvanın organizasyon anlamında başarılı geçtiğini söyledi.

Ev sahibi oldukları uluslararası bir turnuvada milli sporcuları Mehmet Kazan'ın şampiyon olmasının, Karahan Yıldırım'ın da madalya almasının gururunu yaşadıklarını dile getiren Asan, Türkiye'de golfe olan ilgiyi arttırmak için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.



Spor 11.02.2026 19:28:41 0
Anahtar Kelimeler: türkiye açık para golf turnuvası antalya'da sona erdi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Hesap Verilebilirlik Üzerine…
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

Kardeşlik Alayları Yeniden Kuruluyor: 9 Şubat’ın Tarihi Kodları
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

5. Altın Lider Ödülleri'nde pazarlama direktörleri ödüllerini aldı

2

TBMM NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı Çavuşoğlu, Osmaniye'de konuştu:

3

Antalya'da 112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi

4

Avrupa'dan gelen öğrenciler Antalya'da mesleki eğitim alıyor

5

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özkan, AA Antalya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti

6

Manavgat'ta Koruyucu Aile Programı Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi

7

Burdur'da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

8

Türkiye Açık Para Golf Turnuvası, Antalya'da sona erdi

9

TAV İşletme Hizmetleri ile Kepler Club'dan misafir deneyimini geliştiren işbirliği

10

GÜNCELLEME - Hatay'da nehre düştüğü iddia edilen kişinin cansız bedenine ulaşıldı