Türkiye ev ve mutfak eşyalarında 150'den fazla ülkeye ihracat yapıyor

ANTALYA - HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Burak Önder, Türkiye'nin tabak, bardak, tencere gibi mutfak ürünlerinde 150'den fazla ülkeye ihracat yaptığını belirterek, "Türkiye, küresel pazarda ihracatta 6'ıncı ve 7'inci sıra arasında gidip geliyor. İyi pozisyondayız." dedi.

ZÜCDER ile Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) işbirliğinde düzenlenen 23. Uluslararası Ev Eşyaları Zirvesi, 53 ülkeden 112 firma sahibi ve satın almacıların katılımıyla Antalya'da Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirildi.

Zirveye katılan ZÜCDER Başkanı Önder, AA muhabirine, geçen yıl ev tipi mutfak sektöründe yaklaşık 3,3 milyar dolar, endüstriyel mutfak sektöründe de yaklaşık 3 milyar dolarlık bir ihracatın gerçekleştirildiğini söyledi.

Dünyada bir dönüşüm yaşandığını ve bunun da ekonomiye ciddi yansıdığını belirten Önder, bir yandan ülkelerde ekonomik durgunluk bir taraftan da savaşlar olduğunu ifade etti.

Sektörün satış yaptığı ülkelerin her birinde farklı sorunların bulunduğuna işaret eden Önder, böyle bir ortamda Türkiye'nin ihracatının artırabilmesinin son derece önemli olduğunu vurguladı.

Zor bir yıl geçirdiklerini dile getiren Önder, mevcut ihracat rakamlarını koruyabilmek ve üzerine koyabilmek için Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) projelerine ağırlık verdiklerini, farklı ülkelere ticari heyet ziyaretleri düzenlediklerini ve yerli firmalar ile yabancı alıcıları buluşturan zirve organize ettiklerini bildirdi.

Şikayet etmek yerine fırsatları değerlendirmeye çalıştıklarını anlatan Önder, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin ev ve mutfak eşyaları sektörünün önemli özellikleri var. Bu özellikleri mümkün olduğu kadar anlatmak ve kendimize müşteri toplamak için elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz. Ev tipi mutfak sektöründe bu yılı yaklaşık 3,3 milyar dolar gibi bir rakamla kapatmayı hedefliyoruz. Biz ihracat fazlası veren ender sektörlerden bir tanesiyiz. Ev ve mutfak eşyaları sektörüne baktığımız zaman ihracatımız ithalatımızdan daha fazla. Kilogram başı ihracat değerimiz Türkiye ortalamasının yaklaşık 2 katından fazla. Daha katma değerli ürünler üretiyoruz."

Önder, Türk züccaciye sektörünün iyi konumda olduğunu ve yerli firmaların ürettiği ürünlerin hemen hemen dünyanın her bir noktasında görülebildiğini ifade etti.

Dünya pazarını büyük ölçekte Çin'in domine ettiğini belirten Önder, "Türkiye, küresel pazarda ihracatta 6'ncı ve 7'nci sıra arasında gidip geliyor. İyi pozisyondayız. Eğer kilogram başına ihracatımızı yükseltebilirsek ilk 5'e çok rahatlıkla girebiliriz. Bu yönüyle de hem kamunun hem bizim hem de firmalarımızın çalışmaları var. İnşallah önümüzdeki süreçte bunu da başarırsak Türkiye'de mutfak eşyaları, dünyada ilk 5'e giren sektörlerden bir tanesi olacak. Şu anda dünyanın 6 kıtasına ve 150'den fazla ülkeye ihracat yapan bir sektörüz." değerlendirmesinde bulundu.

- "İhracatı yüksek önemli markalar var"

EVSİD Başkanı Talha Özger ise sektörün ihracat yapan önemli markaları bulunduğunu söyledi.

Sektörde firmalar sayesinde 150'den fazla ülkede Türk bayrağı dalgalandığını ifade eden Özger, "Türkiye'de üretilen bir ürünü farklı coğrafyalarda, raflarda görmek bize tarifi mümkün olmayan bir haz yaşatıyor. Daha fazla markalarımızı da yurt dışında görmek istiyoruz." dedi.

Bu yılı 3,5 milyar dolarlık bir ihracatla kapatmayı planladıklarını aktaran Özger, 2026'dan daha umutlu oldukları dile getirdi.