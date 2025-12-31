Türkiye Finans'a "Uçtan Uca Otomasyon" ödülü

İSTANBUL - Türkiye Finans Katılım Bankası, SWIFT işlemlerinde yakaladığı yüzde 99,94'lük hatasız işlem oranı nedeniyle J.P. Morgan Chase tarafından "Uçtan Uca Otomasyon" (STP) ödülünü kazandı.



Bankadan yapılan açıklamaya göre, SWIFT merkezi ve muhabir bankalar tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde verilen ödül, yurt dışına gönderilen mesajların bir finans yılı boyunca hızlı, kesintisiz ve hatasız şekilde tamamlanmasını esas alıyor.



Bu kapsamda yüzde 99,94 oranda hatasız işlem başarısı gösteren Türkiye Finans, dünya genelindeki bankalar arasında üstün bir performans sergileyerek STP ödülünün sahibi oldu.



Türkiye Finans Katılım Bankası'na ödülü, İstanbul'daki genel müdürlüğe yapılan ziyarette J.P. Morgan ekibi tarafından takdim edildi.



Söz konusu ödülle uluslararası bankacılık operasyonlarındaki yetkinliğini tescilleyen Türkiye Finans, yakaladığı yüksek otomasyon ve doğruluk seviyesiyle müşterilerine daha kaliteli, hızlı ve güvenilir hizmet sunmayı hedefliyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Katılım Bankası Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Melis Tosun Arslan, J.P. Morgan Chase gibi küresel ölçekte referans kabul edilen bir banka tarafında verilen ödülün, uluslararası ödemeler süreçlerinde yakaladıkları kalite, hız ve hatasızlık oranının teyidi olduğunu belirtti.

Arslan, "Ulaştığımız yüzde 99,94'lük hatasız işlem oranı, başta Dış Ticaret ve Hazine İşlemleri Müdürlüğü ekibimiz olmak üzere, tüm çalışma arkadaşlarımızın disiplini ve uzmanlığının yanı sıra sürekli geliştirdiğimiz teknolojik altyapımızın somut bir sonucu. Bu başarıda emeği geçen başta ilgili Dış Ticaret ve Hazine İşlemleri ekiplerimiz olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.







