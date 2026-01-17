Türkiye geçen yıl en fazla Peugeot satılan 3. ülke oldu

İSTANBUL - Peugeot, 2025'te Türkiye'de gerçekleştirdiği 86 bin 459 adetlik satışla, markanın küresel pazarında üçüncü sıraya yerleşti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Peugeot, Türkiye'de hızla yükselen performansıyla ön plana çıkmaya devam ediyor. Bir önceki yılı Türkiye'deki rekor satışla tamamlayan marka, geçen yılı 86 bin 459 adetlik satışla tamamlayarak kendi tarihinin en yüksek satış rakamına ulaştı. Bu sonuçla marka, Türkiye otomotiv pazarından yüzde 6,3 pay elde etti.

Markanın hafif ticari araç satışları ise 26 bin 661 adedi buldu. Yüzde 9,4'lük paya işaret eden bu performans ile Peugeot yılı Türkiye toplam hafif ticari araç pazarının 4'üncüsü olarak tamamladı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Peugeot Türkiye Marka Direktörü Gupse Kaplan, Peugeot Türkiye'nin büyüme hamlesinde 2025'in çok önemli bir yıl olduğunu belirtti.

Geçen yılın, performanslarını en etkin biçimde gösterdikleri ve her alanda tüm gücünü ortaya koydukları bir yıl olduğunu aktaran Kaplan, elde ettikleri 86 bin 459 adetlik rekor satış rakamının, Türkiye'yi Peugeot dünyasında çok güçlü bir konuma taşıdığını vurguladı.



Kaplan, artık Peugeot dünyasının ilk 3 podyumunda olduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Peugeot Türkiye olarak baktığımızda yıl içerisinde özellikle yaz aylarında tüm Peugeot satılan ülkeler arasında 2. olduğumuz dönemler oldu fakat yılı Fransa ve İngiltere'nin ardından 3. olarak tamamlamak bizi oldukça mutlu ve motive ediyor. 2024'ü 5. sırada bitirmiştik. Hafif ticari araç satışlarında ise tüm dünya sıralamasında Türkiye olarak ikinci sıradayız. Bunun da altını özellikle çizmek istiyorum. Yerli üretim elbette ticari alandaki başarılarımızı taçlandırmamıza güçlü şekilde destek oluyor ve olmaya devam edecek."

- "Yılı 58 bin 377 adetlik SUV satışı ve yüzde 8,7'llik pazar payı ile ikinci sırada tamamladık"

Peugeot'nun 2025'te yeni 3008 ve yeni 5008 ile SUV'deki gücünü perçinlediğini vurgulayan Kaplan, toplam SUV pazarında ikinci marka konumunda olduklarını savundu.

Yıl boyunca SUV segmentinde artan bir performansla tüketicilerin karşısına çıktıklarını ifade eden Kaplan, yılı 58 bin 377 adetlik SUV satışı ve yüzde 8,7'llik pazar payı ile ikinci sırada tamamladıklarını aktardı.



Kaplan, "408 modelimiz bizi Peugeot dünyasında lider konumda tutmaya devam ediyor. 2023 ve 2024'ün ardından 2025'i de dünyada en çok 408 satan ülke Türkiye oldu. 2008 modelimiz yılı 22 bin 341 adetlik satış ve yüzde 12,7 payla kendi segmentinde ikinci sırada tamamladı. SUV segmentinin dışında hafif ticari araç segmentinde de başarımız devam etti." değerlendirmesinde bulundu.



Hafif ticari araç pazarının en sevilen modelleri arasında yer alan Rifter ile yılı 18 bin 154 adet satışla tamamladıklarının bilgisini paylaşan Kaplan, şunları kaydetti:



"Rifter elde ettiği yüzde 20.1'lik segment payıyla ikinci sırada yer alırken Peugeot Türkiye'nin yükselen performansında da en önemli aktörler arasında yer aldı. Önümüzdeki yıl da güçlenerek satışlarını artırmasını bekliyoruz. Son yıllardaki güçlenen büyüme hamlemiz 2025'te de devam etti. 2025'i çok başarılı sonuçlarla geride bıraktık ve bu bizi 2026 yılı için de umutlandırıyor. Başarılı modellerimizi kusursuz hizmet anlayışımızla tüketicilerle buluşturmaya devam edeceğiz."