İlginizi Çekebilir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Osmaniye'de konuştu:
Hatay'da depoda 642 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Bakan Bayraktar: Türkiye’nin nükleer serüveninde bu yıl hedefimiz ilk elektriği üretmek
Sağlık Bakan Yardımcısı Okumuş, Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresi'nde konuştu:
AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, kentteki önemli projeleri inceledi
Antalya'da dün kaybolan kadın havalimanında bulundu
Milli füzeleri prangadan kurtaran motorlar ilgi odağı
Şişecam Bulgaristan üretim tesisindeki kaplamalı cam hattı yatırımını tamamladı
Mersin'de Toros Yörüklerini Yaşatma Derneği kuruldu
Antalya sömestir tatilini hareketli geçirdi

Türkiye genelinden 230 gönüllü, zeybek kültürünü yaşatmak için Manavgat'ta buluştu

Türkiye genelinden 230 gönüllü, zeybek kültürünü yaşatmak için Manavgat

Türkiye genelinden 230 gönüllü, zeybek kültürünü yaşatmak için Manavgat'ta buluştu

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir araya gelen "Darbukütahya-Doğa İçin Zeybek" projesi gönüllüleri, ilk kamplarını Side'de gerçekleştirdi.

Türkiye'nin 30 ilinden 230 katılımcı, Side'de bir otelde zeybek kültürünü yaşatmak ve çevre farkındalığı oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte buluştu.

Dans sanatçısı Evrim Çetin, projenin Manavgat'ta yapılmasının özel bir anlamı olduğunu belirterek, "Cumhuriyet tarihinin en büyük yangını 2021 yılında burada çıktı. Umarım çalışmalarımız daha geniş kitlelere ulaşır. Ülkemizdeki orman yangınları sonucu biz de bir fidan dikelim istiyoruz." dedi.

Halk oyunları öğretmeni Cihan Doğan da zeybek kültürünü ve tarihin güzelliklerini insanlara aktarmayı hedeflediklerini kaydetti.

Projede yaş sınırının olmadığını vurgulayan Doğan, "En küçükten en büyüğe yaş sınırı koymaksızın yol almaya çalışıyoruz. Halk oyunları bilen, bilmeyen herkesi kampımıza bekliyoruz." diye konuştu.

Kayseri Halk Oyunları İl Hakemi İlkay Alparslan ise halk oyunlarının gençler üzerinde olumlu etkisi olduğunu belirterek, gençleri kötü alışkanlıklardan ve teknoloji bağımlılığından kurtarıp, kendi alanlarına çekmek istediklerini söyledi.



Yurt Dünya 31.01.2026 11:01:23 0
Anahtar Kelimeler: türkiye genelinden 230 gönüllü zeybek kültürünü yaşatmak için manavgat'ta buluştu

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Kötü Görüntüyü Hep Seyrediyoruz
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Osmaniye'de konuştu:

2

Hatay'da depoda 642 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

3

Bakan Bayraktar: Türkiye’nin nükleer serüveninde bu yıl hedefimiz ilk elektriği üretmek

4

Sağlık Bakan Yardımcısı Okumuş, Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresi'nde konuştu:

5

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, kentteki önemli projeleri inceledi

6

Antalya'da dün kaybolan kadın havalimanında bulundu

7

Milli füzeleri prangadan kurtaran motorlar ilgi odağı

8

Şişecam Bulgaristan üretim tesisindeki kaplamalı cam hattı yatırımını tamamladı

9

Mersin'de Toros Yörüklerini Yaşatma Derneği kuruldu

10

Antalya sömestir tatilini hareketli geçirdi