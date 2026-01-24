Türkiye Havalı Silahlar 16-18 yaş altı milli takımı Mersin'de kampa girdi

İlginizi Çekebilir

MERSİN - Türkiye Havalı Silahlar 16-18 yaş altı milli takımı Mersin'in Erdemli ilçesindeki atıcılık kompleksinde kampa girdi.

Milli takım sporcuları 3-9 Şubat'ta Bulgaristan'da organize edilecek "Havalı Silahlar 16-18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası" hazırlıklarını Yusuf Dikeç, Şevval İlayda Tarhan Olimpik Atıcılık Kompleksi'nde sürdürüyor.

Milli takım antrenörleri Rahim Türk ve Enes Buğra Yayla yönetiminde antrenman yapan milli sporcular şampiyonadan madalya ile dönmeyi hedefliyor.

Antrenör Türk, AA muhabirine, milli takıma seçilen Mersinli 5 sporcuyla verimli bir kamp yaptıklarını söyledi.

Kampta sporcuların eksikliklerini kapatmak için çalışmalar yaptıklarını belirten Türk, "Çok iyi bir kadro kurduk. Aynı zamanda Türkiye'nin en büyük tesisinde çalışıyoruz. Sporcularımız, Bulgaristan'daki müsabakalara katılarak tecrübe kazanacaklar. Sporcularımıza bu imkanı sağlayan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Antrenörlerden Enes Buğra Yayla da Bulgaristan'da düzenlenecek şampiyonadan başarıyla dönmek istediklerini dile getirdi.

Sporculardan Ayşe Ertek de şampiyonaya sıkı bir şekilde hazırlandığını belirterek, "Hedefim altın madalya alarak ülkeme, bölgeme ve yaşadığım şehre gururla dönmek." dedi.

Kamptaki diğer sporcular Demet Bozdoğan, Ekin Su Paker, Çağrı Kara ve Naz İrem Karakeleş ise şampiyonada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini anlattı.



