Türkiye Kadın Girişimci Akademisi Ordu mezunlarını verdi

İSTANBUL - Garanti BBVA ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) işbirliğiyle düzenlenen Türkiye Kadın Girişimci Akademisi'nin Ordu'daki programı sona erdi.



Bankadan yapılan açıklamaya göre, 2012 yılında başlatılan Türkiye Kadın Girişimci Akademisi, kadın girişimcilerin iş hayatlarındaki gelişimini destekleme hedefiyle yoluna devam ediyor.



Yeni dönemde Tunceli'nin ardından Ordu'da düzenlenen uzun dönemli program, kadın girişimcilerin katılımıyla tamamlandı.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ordu İl Kadın Girişimciler Kurulu ve Ordu Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle yürütülen programda, akademisyenler ve alanında uzman profesyoneller, hem fiziksel hem de çevrim içi eğitim verdi.



Katılımcılar, dijital pazarlama, insan kaynakları, müşteri deneyimi, kurum içi iletişim, sosyal medya ve e-ticaret, finansal yönetim, liderlik, sürdürülebilir şirket yönetimi, yenilikçi iş modelleri, ticaret hukuku ve sözleşmeler gibi iş hayatına katkı sağlayan konularda kapsamlı bilgiler edindi.

Kadın girişimcilerin iş hayatındaki yolculuklarına önemli katkılar sunan program, katılımcıların Ordu Ticaret ve Sanayi Odası'nda buluşmasıyla sona erdi. Programı başarıyla tamamlayan girişimcilere sertifikaları verildi.

Türkiye Kadın Girişimci Akademisi, Garanti BBVA'nın 2006 yılından bu yana sürdürdüğü kadın girişimcilere destek programlarının önemli bir parçasını oluşturuyor. Banka, kadın girişimcilerin finansmana erişimlerinin yanı sıra eğitim ve network geliştirme imkanlarını artırarak iş hayatında daha güçlü ve sürdürülebilir bir varlık göstermesine katkı sağlıyor.

Sonraki Türkiye Kadın Girişimci Akademisi Programı, 18 Aralık 2025-19 Ocak 2026 tarihleri arasında Adana'da gerçekleşecek.

- "Kadın girişimcilerin yanında olmaktan gurur duyuyoruz"

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, kadın girişimcilere yapılan her yatırımın, emeğe, liderliğe ve Türkiye'nin geleceğine yapıldığını belirtti.

Kadın girişimcilerin yanında olmaktan, birlikte üretmekten ve büyümekten gurur duyduklarını aktaran Kaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye Kadın Girişimci Akademisi'ni BÜYEM iş birliğiyle 2012 yılında hayata geçirdik ve o günden bu yana, 52 eğitimle 6 bini aşkın kadın girişimciye ulaştık. Her bir eğitimde görüyoruz ki, kadınların iş hayatına kattığı vizyon, yaratıcılık ve liderlik, sadece kendi işletmelerini değil, içinde bulundukları ekosistemi de dönüştürüyor. Ordu'da gerçekleştirdiğimiz bu program da aynı heyecanı ve etkiyi taşıdı."

