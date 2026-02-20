İlginizi Çekebilir

Türkiye şampiyonluğunu hedefleyen tekvandocu kardeşleri antrenör babaları çalıştırıyor

HATAY - ALİ KÜÇÜK - Ankara'da yarın başlayacak Yeşilay Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası'na antrenör babalarının yönetiminde hazırlanan Hamdo ve kardeşi Salih Kıcım, organizasyondan birincilikle dönmeyi hedefliyor.

Hatay'da milli takım antrenörü babaları Abdullatif Kıcım'ın yönlendirmesiyle tekvandoya başlayan 17 yaşındaki Hamdo ve 14 yaşındaki kardeşi Salih Kıcım, aldıkları eğitim sayesinde bu branşta gelişim gösterdi.

Kardeşlerden Hamdo, Türkiye şampiyonalarında 3 kez üçüncülük ve 1 kez ikincilik, Salih ise 3 kez ikincilik kazandı.

Ankara'da yarın başlayıp 23 Şubat'ta sona erecek Yeşilay Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası'nda mücadele edecek genç sporcular, hazırlıklarını Güzelburç Mahallesi'ndeki spor salonunda sürdürüyor.

Babalarının yönetiminde antrenman yapan sporcular, organizasyonda ilk altın madalyalarını almak istiyor.


- "Babamı arkamda görmek beni çok heveslendiriyor"

Kardeşlerden Hamdo Kıcım, AA muhabirine, kardeşiyle turnuvalara katılmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Babasının kendilerine yol göstericilik yaptığını dile getiren Hamdo, "Müsabakalara çıktığımda babamı arkamda görmek beni çok heveslendiriyor, bu spora daha çok yönelmemi sağlıyor." dedi.

Hamdo, şampiyonaya yoğun şekilde hazırlandıklarını belirterek, "Türkiye şampiyonu olup milli takım girmek, katılacağım tüm şampiyonalarda madalyalar alıp bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum." diye konuştu.

Salih Kıcım ise ulusal ve uluslararası turnuvalarda başarı hedeflediğini vurgulayarak, "Şampiyonlarda babamın arkamızda olması bizi gururlandırıyor ve heveslendiriyor. Hedefim önümüzdeki şampiyonada birinci olup milli formayı giyerek Türk bayrağını dünya şampiyonalarında dalgalandırmak." ifadelerini kullandı.

Baba Abdullatif Kıcım da çocuklarının milli sporcu olarak Türkiye'yi temsil etmesini amaçladığını kaydetti.



