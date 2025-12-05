İlginizi Çekebilir

Türkiye Sigorta'nın peşin fiyatına taksit kampanyası devam ediyor

İSTANBUL - Türkiye Sigorta, bireysel sigorta ürünlerine erişilebilirliği artırmak amacıyla sağlık, kasko ve trafik sigortalarında sunduğu peşin fiyatına taksit kampanyasının süresini 31 Mart 2026'ya kadar uzattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta, sigortayı herkes için erişilebilir kılmak ve bu stratejisinin sektörün tamamı tarafından benimsenmesini mümkün kılmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Şirket, kampanya kapsamında sağlık ve kasko sigortalarında 12 aya, trafik sigortasında ise 10 aya varan taksit imkanını peşin fiyatına herhangi bir vade farkı olmaksızın sunuyor.

Kampanya süresini 31 Mart 2026'ya kadar uzatan şirket, Türkiye genelindeki geniş dağıtım ağı sayesinde sigortalılık bilincini toplumun her kesimine yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Anlaşmalı kredi kartlarının geçerli olacağı kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgiye, Türkiye Sigorta'nın internet sitesi ve mobil uygulamasından ulaşılıyor.

- "Topluma karşı sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, eylül ayında başlatılan kampanyanın ilk günden itibaren çok büyük ilgi gördüğünü belirtti.

Çakmak, süresini uzattıkları kampanyayla finansal bir kolaylık sağlamanın yanı sıra topluma karşı sorumluluklarını yerine getirdiklerini aktardı.

Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşların güvenceye ulaşmasını sağlamanın kendileri için temel bir görev olduğunu vurgulayan Çakmak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye Sigorta, erişilebilirliği artırmayı ve her bir bireyin ihtiyaç duyduğu teminata kolayca ulaşabilmesini sağlama misyonunu taşıyor. Peşin fiyatına taksit kampanyamızla ülke ekonomisinin dengelenmesine destek olurken, erişilebilirliği artırmaya, vatandaşlarımızın yanında olmaya ve sigortacılık sektörüne örnek teşkil etmeye devam edeceğiz."



