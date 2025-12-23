Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2025 Sezonu Ödül Töreni gerçekleştirildi

İSTANBUL - CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2025 Sezonu Ödül Töreni düzenlendi.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından Hilton Mall Of İstanbul'da gerçekleştirilen törene Edirne Valisi Yunus Sezer, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ağaları, pehlivanlar, antrenörler ve diğer davetliler katıldı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, yaptığı açıklamada, 2 yıldan bu yana Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni yerinde takip ettiğini belirterek, "Oraya gelen seyircilerin, sporcuların ve iş insanlarının yağlı güreşe kendini adadığını gördüm. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin üzerine koyarak gittiğini görüyorum. İbrahim Türkiş'e teşekkür ediyorum. Edirne'de Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı alan, Balkan Savaşları döneminde Türk askerlerinin şehit olduğu bir yer. Oraya Edirne Sarayı inşa ediliyor. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yağlı güreşlerimiz için yeni bir alan yapacağız. Bunun çalışmalarını yürütüyoruz. Bundan sonraki dönemde Edirne'ye yakışır çok güzel bir güreş alanıyla güreşseverlerimizi karşılayacağız." ifadelerini kullandı.





- Hulusi Şahin: "Antalya, yağlı güreşi inanılmaz sever"

Antalya Valisi Hulusi Şahin, yağlı güreşlerde son yıllarda büyük gelişim kaydedildiğini belirterek, geleceğinin parlak olduğunu aktardı.

Antalya'da yağlı güreşlere büyük ilgi olduğunun altını çizen Şahin, "Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Edirne'de ama pehlivanları Antalya'da. Antalya pehlivanın harman olduğu yer. Pehlivanların yüzde 60'dan fazlası Antalya'da. Antalya'nın Süper Lig'de 2 takımı var. Neredeyse her ilçede etkinliğimiz var. Antalya yağlı güreşi inanılmaz sever. Sadece pehlivan yetiştirmekle kalmıyor, sponsor da oluyor. CW Enerji, bir Antalya firması. Devam edecek, buna şüphemiz yok. İbrahim Türkiş'e teşekkür ediyoruz. Yağlı güreş, gerçek anlamda spor oldu ve üzerine koyarak gidiyor. Ata sporumuzun geleceği parlak." diye konuştu.





- İbrahim Türkiş: "Çok iyi durumdayız"

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, federasyonun kurulduğu 2022 yılından bu yana yaptıkları faaliyetlerle çok iyi bir duruma geldiklerini vurguladı.

Yağlı güreşlerde yaptıkları faaliyetler ve hayata geçirmek istedikleri projelerle ilgili değerlendirmede bulunan Türkiş, şunları söyledi:

"Üçüncü yılın sonuna geldiğimizde Yağlı Güreş Ligi, yağlı güreş için olmazsa olmaz mutlak bir gerçek. Toplum, lig güreşlerini çok seviyor. Dünyada farklı bir noktada olmak istiyorsak gelişmelerin dışında olmamalıyız. Geleneklerimizi koruyacağız ama gelişen dünyanın bize zorladığı hususları da gözümüzden uzak tutmayacağız. Göreve geldiğimizde Kırkpınar'da 3 bin 800 kişi kol bağlamıştı. Bunların en az 2 bini gerçek pehlivan değildi. Güreşler yapılamaz hale gelmişti. Elbette eksiklerimiz var. Şu anda çok iyi durumdayız. Bu sene son yıllardaki en güzel Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni düzenledik. Valimiz ve ağamız çok destek verdi. Yayıncılıkta da değişiklikler yaptık. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni 5 dakikanın üzerinde canlı izleyen sayısı 21 milyon kişi. 5 milyon kişi de sosyal medyadan izledi. Ligde de son 2 etabı 17'şer milyon kişi canlı izledi. Başpehlivanlarımızı ülkemizde tanımayan yok. Seneye çok güzel bir Cumhurbaşkanlığı Kupası düzenleyeceğiz. Dünya Yağlı Güreş Şampiyonası'nı da yapmak istiyoruz. Bunları başardığımızda yağlı güreşlerden de milli sporcular çıkacak. Yağlı Güreş deyince, insanların prestijli bakış açısına geçtiği dönemler çok yakın. İnşallah bunu sağlayacağız. Özel bir reklam yapılanması gerçekleştireceğiz. Muazzam bir reklam geliri bekliyoruz. Adım adım yükseleceğiz."





- Tarık Sarvan: "Bu camiada olmaktan çok mutluyum

CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarman, yağlı güreşlere destek verme çağrısında bulunarak, şunları kaydetti:

"Üç yılımızı tamamladık. Bir babayiğit gelirse isim sponsorluğumuz müsait. Tüm sanayicilerimizin buralara katılmasını çok arzularız. Hepsini bekliyoruz. Bu camiada olmaktan çok mutluyum. Bir verenin bini olur. Bu doğal çayırların maddi ve manevi gücünü alıyoruz. Bu güçle azimli bir şekilde çalışıyoruz. İbrahim Türkiş'in her zaman yanında olacağız."

Yapılan konuşmaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi. Ödül töreninde yer alan valilere, ağalara ve diğer katılımcılara da plaket verildi.