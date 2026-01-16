İlginizi Çekebilir

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Akdeniz Şubesi Akseki Temsilciliği'nden okul ziyareti

ANTALYA - Türkiye Yeşilay Cemiyeti Antalya Şubesi Akseki Temsilciliği, bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Emine Ahmet Büküşoğlu Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Okulda öğrenim gören özel eğitim öğrencileriyle oyunlar oynayan, etkinlikler yapan gönüllüler, öğrencilerle sohbet ederek keyifli vakit geçirmelerini sağladı.

Program kapsamında Okul Müdürü Hüseyin Yeşil ile bağımlılıkla mücadele alanında yapılabilecek faaliyetler üzerine görüş alışverişinde bulunan ekip, okul bünyesindeki Yeşilay kolu ve öğretmenlerle farkındalık çalışmalarına ilişkin görüşme gerçekleştirdi.

Etkinliğin yıl içinde farklı okullarda devam edeceği bildirildi.



