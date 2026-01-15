Türkiye'de 2025'te 407 milyon 777 bin 284 kitap üretildi

İlginizi Çekebilir

ADANA - KORAY KILIÇ - Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, geçen yıl Türkiye'de 407 milyon 777 bin 284 kitap üretildiğini belirtti.

Kocatürk, Çukurova 18. Kitap Fuarı'nda, AA muhabirine, yayıncılık sektörünün her şeye rağmen ayakta kaldığını söyledi.

Türkiye'nin kitap üretimiyle dünyada öne çıktığını ifade eden Kocatürk, "Yeni kitap yayınlamada geçen seneyi aştık. Geçen sene Türkiye'de 90 bin civarında yeni kitap yayınlanıyordu, 2025'te bu 100 binin üzerine çıktı. Türkiye yeni kitap üretiminde dünyada belki de ilk 5'in içine girdi." diye konuştu.

Kocatürk, artan maliyetlerden dolayı yayıncılık sektöründe sıkıntılı bir dönemin yaşandığını belirtti.

Üretim adetlerinin azaldığını dile getiren Kocatürk, şöyle konuştu:

"2024 yılında 413 milyon 860 bin 263 kitap üretilmiş. 2025 yılında 407 milyon 777 bin 284 kitap üretildi. Bu kitaplar 48 sayfanın üzerinde olan bandrol yapıştırdığımız kitaplar. Ayrıca 48 sayfanın altında bandrol yapıştırmadığımız 100 milyon çocuk kitabı ve Milli Eğitim Bakanlığının dağıttığı 200 milyon kitabı da eklediğimizde yaklaşık 700 milyon kitap üretmiş oluyoruz."

Kocatürk, üretim nüfusa bölündüğünde kişi başına 8,2 kitap düştüğünü belirtti.

Türk edebiyatının seçkin eserlerini uluslararası fuarlarda tanıtmak istediklerini vurgulayan Kocatürk, şunları kaydetti:

"Kültür ve Turizm Bakanlığımızın Türk Kültür, Sanat ve Edebiyat Eserlerinin Dışa Açılımını Destekleme projesinden verdiği destekle, eserlerin tanıtılmasını ve telif haklarının dünyaya satılmasını sağlamak istiyoruz. 2025'te yaklaşık 2,5 milyon dolarlık telif ihracatı yapıldığına dair elimizde bir kayıt var. Bunu daha ileriye taşımak ve uluslararası kitap fuarlarına katılarak bu telif anlaşmalarını artırmak hedeflerimizden bir tanesi."



