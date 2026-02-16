Türkiye'de futbolun yanı sıra bisiklet ve kış sporlarıyla da turizmin çeşitlendirilmesi amaçlanıyor

ANTALYA - SÜLEYMAN ELÇİN - Türkiye Spor Turizmi Birliği Başkanı Nida Kiraz, dünyanın en büyük spor firmalarını Antalya'da fuarda buluşturacaklarını belirterek, "Bu sadece futbol için değil 12 alternatif spor dalı için olacak. Türkiye'deki spor turizmi potansiyelini tüm dünyaya göstermemiz gerekiyor." dedi.

Kiraz, AA muhabirine, spor turizminin, özellikle kış aylarında istihdamın devamına katkı sağladığını söyledi.

Spor turizminin gelişmesiyle kış aylarında da otellerin açık kalmasının sağlandığını ve personelin 6 ay yerine 12 ay süreyle otellerde çalışma imkanı bulduğunu ifade eden Kiraz, "ölü sezon" olarak değerlendirilen aralık, ocak ve şubat aylarında otellerde önemli bir sporcu yoğunluğunun olmasının ekonomiye de katkı sağladığını kaydetti.

Nida Kiraz, dünyada toplam turizm faaliyetleri arasında spor turizminin aldığı payın yüzde 10 olduğu bilgisini paylaştı.

- "Hem devletin hem de özel sektörün çok kaliteli tesisleri var"

Türkiye'de ise bu oranın yüzde 1,5 olduğuna dikkati çeken Kiraz, toplam pastadan almaları gereken kocaman bir pay olduğunu, bunun için de devlet ve özel sektörün işbirliği içerisinde çalışma yaptığını dile getirdi.

Çalışmalar kapsamında 31 Mayıs-3 Haziran tarihlerinde Avrupa'nın en büyük spor turizmi fuarını Antalya'da düzenleyeceklerini bildiren Kiraz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın en büyük spor firmalarını Antalya'da fuarda buluşturacağız. Bu sadece futbol için değil 12 alternatif spor dalı için olacak. Türkiye'deki spor turizmi potansiyelini tüm dünyaya göstermemiz gerekiyor. Hem devletin hem de özel sektörün çok kaliteli tesisleri var. Bunların dünyaya açılması gerekiyor. Türkiye'yi daha iyi tanıma fırsatını Antalya'daki fuarda spor firmalarına, organizatörlere sunacağız."

- "Antalya'nın spor turizmine bisiklet ciddi katkı sağlayacak"

Kiraz, fuarı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Antalya Valiliğinin destekleriyle organize edeceklerini belirtti.

Türkiye'nin sadece futbolda değil birçok spor dalında önemli potansiyelinin bulunduğuna işaret eden Kiraz, "Erzurum'daki kış sporları merkezini, Konya'daki veledromu, Samsun'daki olimpik tesisleri, Erciyes ve Uludağ'daki kayak tesislerinin dünyadaki sporcular tarafından tercih edilmesini amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Özellikle bisiklet sporunun dünyada hızla büyüdüğünün altını çizen Kiraz, "Antalya'nın bu anlamda önemli bir potansiyeli var. Ciddi talepler geliyor. 2026 yılında Tour of Antalya, Gran Fondo ve Padelia gibi 3 büyük organizasyonu Antalya'da düzenleyeceğiz. Antalya'nın spor turizmine bisiklet ciddi katkı sağlayacak. Ayrıca golf de bu yıl çok güzel bir sezon geçiriyor. Golf tesisleri tamamen dolu. Kış turizmine golfün de önemli bir katkısı var." değerlendirmesinde bulundu.