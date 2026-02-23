İlginizi Çekebilir

Türkiye'de otomotiv pazarı talebi 2025'te yükselişini sürdürdü

İSTANBUL - VavaCars, 2025'te Türkiye otomotiv pazarında talebin canlılığını koruyarak hem ikinci el hem de sıfır araç segmentinde büyüme kaydedildiğini açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ikinci el pazarının toplam hacim açısından sektör içindeki belirleyici konumu devam ederken, sıfır araç tarafındaki çift haneli büyüme ise ertelenmiş talebin devreye girdiğini gösterdi.

VavaCars verilerine göre, 2025'te ikinci el otomobil satışları, 2024'e kıyasla yüzde 6,6 artarak 7,5 milyon adedin üzerine çıktı. Sıfır araç satışları ise yüzde 10,3'lük yükselişle 1,1 milyon adede ulaştı. Veriler, otomotive yönelik talebin geniş tabana yayılarak ivmesini sürdürdüğünü ortaya koydu.

Sıfır araç pazarındaki büyümede markaların sunduğu kampanyalar, finansman koşullarındaki görece iyileşme ve yeni model seçenekleri etkili oldu. İkinci el pazarı ise erişilebilir fiyat seviyesi ve hızlı ulaşılabilirlik avantajıyla performansını korudu.

İkinci el araç pazarında 2025 itibarıyla en yüksek satış hacmine ulaşan marka Renault oldu. Renault, 1,25 milyon adetlik satış ve yüzde 16,5 pazar payıyla ilk sırada yer aldı. Bu markayı yüzde 13,2 pazar payıyla Fiat, yüzde 10,4 payla Volkswagen takip etti. İlk üç marka, ikinci el otomobil pazarının yaklaşık yüzde 40'ını oluşturdu.

- "Şeffaf bir deneyim sunmaya odaklandık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, verilerin ikinci el pazarının sektördeki belirleyici rolünü sürdürdüğünü belirtti.

Gözelekli, "2026 yılına yönelik beklentimiz, pazarın dengeli ancak canlı seyrini koruyacağı yönünde. VavaCars olarak biz de bu tablo doğrultusunda yüzde 35'lik büyüme hedefimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Hedefe ilerlerken müşterileri için uçtan uca güvenli ve şeffaf bir deneyim sunmaya odaklandıklarını vurgulayan Gözelekli, şunları kaydetti:

"C2B iş modelimizle araç satış sürecini hızlı, zahmetsiz ve güvenli hale getirirken, dijital altyapımız sayesinde de müşterilerimizin araçlarını kolay, güvenli ve konforlu bir şekilde satmasına olanak sağlıyoruz. Ek olarak, titiz ekspertiz süreçlerimiz, 3 ay/5000 kilometre garanti uygulamamız ve 14 gün/500 kilometre iade hakkımızla ikinci el araç alımını daha güvenilir, risksiz ve konforlu hale getiriyoruz."



