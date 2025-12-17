Türkiye'den yılbaşı için 12 milyon dolarlık çiçek ihracatı

ANTALYA - HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Türkiye'den yılbaşı için 35 ülkeye 12 milyon dolarlık kesme çiçek ihracatı yapıldı.

Çiçek sektöründe, aralık ayının başından itibaren yılbaşı hareketliliği yaşanıyor. Seralardan toplanan çiçekler, paketleme tesislerinde ambalajlanarak yurt içine ve dışına gönderiliyor.

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, AA muhabirine, yılbaşı sevkiyatlarında sona doğru geldiklerini ve ilave siparişleri hazırladıklarını söyledi.

Yılbaşı için 12 milyon dolarlık kesme çiçek ihracatı gerçekleştirdiklerini belirten Yılmaz, "Yılbaşı için yaklaşık 72 milyon dal çiçek gönderimimiz oldu. En büyük pazarımız Hollanda. Hollanda'nın dışında İngiltere, Almanya, Bulgaristan, Romanya gibi ülkelere de önemli miktarda satış yaptık. Bu dönemde 35 ülkeye ihracat gerçekleştirdik." dedi.

Yılmaz, geçen yıla göre ihracatta yüzde 15'lik bir artış yakaladıklarını bildirdi.

- En fazla kırmızı karanfil ihraç edildi

Yılbaşı için özellikle kırmızı renk çiçeklerin talep gördüğünü ifade eden Yılmaz, kırmızının dışında beyaz, bordo, mor renkteki çiçeklerin de tercih edildiğini kaydetti.

Türkiye'nin süs bitkilerinde en önemli ihracat ürününün karanfil olduğunu dile getiren Yılmaz, "En çok üretimini ve ihracatını yaptığımız ürün karanfil. Yılbaşı için de en fazla karanfil gönderdik. Karanfilin yanında hüsnüyusuf gibi çiçeklerden de satışlarımız oldu." diye konuştu.