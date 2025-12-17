İlginizi Çekebilir

Alanya'da bir kafe şehit yakınları ve gazilere ücretsiz içecek hizmeti verecek
Bucak'ta "Yerli Malı Haftası" tarhana ve saleple kutlandı
Erdemli ilçesinde Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlandı
Adana'da "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kutlandı
Karmod Fransa'daki çelik konstrüksiyon ev projelerinin 6. etabına başladı
Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, anaokulu öğrencileriyle buluştu
Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Programı İş Birliği Protokolü” imzalandı
Manavgat'ta 5 yıldızlı otelde çıkan yangın söndürüldü
BBVA'dan OpenAI ile yapay zeka tabanlı bankacılık işbirliği
Flo Group'ta üst düzey atama

Türkiye'den yılbaşı için 12 milyon dolarlık çiçek ihracatı

Türkiye

Türkiye'den yılbaşı için 12 milyon dolarlık çiçek ihracatı

ANTALYA - HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Türkiye'den yılbaşı için 35 ülkeye 12 milyon dolarlık kesme çiçek ihracatı yapıldı.

Çiçek sektöründe, aralık ayının başından itibaren yılbaşı hareketliliği yaşanıyor. Seralardan toplanan çiçekler, paketleme tesislerinde ambalajlanarak yurt içine ve dışına gönderiliyor.

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, AA muhabirine, yılbaşı sevkiyatlarında sona doğru geldiklerini ve ilave siparişleri hazırladıklarını söyledi.

Yılbaşı için 12 milyon dolarlık kesme çiçek ihracatı gerçekleştirdiklerini belirten Yılmaz, "Yılbaşı için yaklaşık 72 milyon dal çiçek gönderimimiz oldu. En büyük pazarımız Hollanda. Hollanda'nın dışında İngiltere, Almanya, Bulgaristan, Romanya gibi ülkelere de önemli miktarda satış yaptık. Bu dönemde 35 ülkeye ihracat gerçekleştirdik." dedi.

Yılmaz, geçen yıla göre ihracatta yüzde 15'lik bir artış yakaladıklarını bildirdi.

- En fazla kırmızı karanfil ihraç edildi

Yılbaşı için özellikle kırmızı renk çiçeklerin talep gördüğünü ifade eden Yılmaz, kırmızının dışında beyaz, bordo, mor renkteki çiçeklerin de tercih edildiğini kaydetti.

Türkiye'nin süs bitkilerinde en önemli ihracat ürününün karanfil olduğunu dile getiren Yılmaz, "En çok üretimini ve ihracatını yaptığımız ürün karanfil. Yılbaşı için de en fazla karanfil gönderdik. Karanfilin yanında hüsnüyusuf gibi çiçeklerden de satışlarımız oldu." diye konuştu.



Ekonomi 17.12.2025 12:49:26 0
Anahtar Kelimeler: türkiye'den yılbaşı için 12 milyon dolarlık çiçek ihracatı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Davalarında WhatsApp Yazışmaları Delil Olarak Kullanılabilir mi?
Bahri Çolpan

Dağların Adamı: Recep Vural
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tekno-feodalizm

İlginizi Çekebilir

1

Alanya'da bir kafe şehit yakınları ve gazilere ücretsiz içecek hizmeti verecek

2

Bucak'ta "Yerli Malı Haftası" tarhana ve saleple kutlandı

3

Erdemli ilçesinde Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlandı

4

Adana'da "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kutlandı

5

Karmod Fransa'daki çelik konstrüksiyon ev projelerinin 6. etabına başladı

6

Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, anaokulu öğrencileriyle buluştu

7

Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Programı İş Birliği Protokolü” imzalandı

8

Manavgat'ta 5 yıldızlı otelde çıkan yangın söndürüldü

9

BBVA'dan OpenAI ile yapay zeka tabanlı bankacılık işbirliği

10

Flo Group'ta üst düzey atama