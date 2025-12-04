İlginizi Çekebilir

Osmaniye'de Okul Sporları Kros İl Birinciliği yarışları yapıldı
Antalyaspor Başkanı Perçin, "Basın Sohbetleri"nde konuştu:
Antalya'da İl Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı yapıldı
Kepez'de gıda ve işgal denetimi yapıldı
Altınözü'nde maaşını TSKGV'ye bağışlayan muhtara teşekkür belgesi
Okul sporları kros müsabakaları tamamlandı
Alanya'da üretilen tropikal papaya meyvesi yurt dışından talep görüyor
Antalya'nın kültür hazineleri anıtsal antik tiyatrolar tarihe tanıklık ediyor
Kumluca Kaymakamı Güneş, ilçedeki altyapı çalışmalarını inceledi
Depremlerden etkilenen Hatay'ın kültürel ögeleri kayıt altına alındı

Türkiye'nin 6. derin deniz sondaj gemisi Mersin açıklarına demirledi

Türkiye

Türkiye'nin 6. derin deniz sondaj gemisi Mersin açıklarına demirledi

MERSİN - Türkiye'nin Karadeniz'de görev yapacak 6. derin deniz sondaj gemisi, Mersin'in Taşucu Limanı açıklarına demirledi.

Türkiye'nin enerji filosuna katılan ikiz derin deniz sondaj gemisinden ilkinin 30 Eylül'de ulaşmasının ardından ikincisi de Mersin'e açıklarına geldi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) devredilen 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi, Taşucu Limanı'nın yaklaşık 1 mil açığına demirledi.

Derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabilen gemi, akreditasyon ve sertifikasyon süreçleri için limanda bekleyecek.

Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han'ın ardından göreve katılacak olan ve henüz isimleri belirlenmeyen 5. ve 6. sondaj gemileri, limandaki işlemlerinin ardından görev yerlerine uğurlanacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin Karadeniz'de görev yapacak 6. derin deniz sondaj gemisine ilişkin, "6. sondaj gemimiz Türkiye'ye ulaştı. Gelecek yıl faaliyete başlayacak ve Karadeniz genelinde 6 yeni keşif kuyusu açacak." ifadesini kullanmıştı.



Yurt Dünya 4.12.2025 11:37:34 0
Anahtar Kelimeler: türkiye'nin 6. derin deniz sondaj gemisi mersin açıklarına demirledi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Osmaniye Fıstığının Değeri Artıyor
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Osmaniye'de Okul Sporları Kros İl Birinciliği yarışları yapıldı

2

Antalyaspor Başkanı Perçin, "Basın Sohbetleri"nde konuştu:

3

Antalya'da İl Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

4

Kepez'de gıda ve işgal denetimi yapıldı

5

Altınözü'nde maaşını TSKGV'ye bağışlayan muhtara teşekkür belgesi

6

Okul sporları kros müsabakaları tamamlandı

7

Alanya'da üretilen tropikal papaya meyvesi yurt dışından talep görüyor

8

Antalya'nın kültür hazineleri anıtsal antik tiyatrolar tarihe tanıklık ediyor

9

Kumluca Kaymakamı Güneş, ilçedeki altyapı çalışmalarını inceledi

10

Depremlerden etkilenen Hatay'ın kültürel ögeleri kayıt altına alındı