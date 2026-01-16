İlginizi Çekebilir

Kahramanmaraş'ta görev yapan Filistinli doktor, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
İş Portföy ve TAİDER'den aile işletmeleri için stratejik işbirliği
Osmaniye’de DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Antalya'nın Serik ilçesinde Sağlıklı Hayat Merkezi açıldı
Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da karne heyecanı yaşandı
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Akdeniz Şubesi Akseki Temsilciliği'nden okul ziyareti
TAV Havalimanları Tiflis'te işletme süresini 2032'ye uzattı
Mersin'de veznedara tokat attığı iddiasıyla gözaltına alınan avukata adli kontrol
Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 101. yıl dönümü kutlandı
Pluxee Türkiye'den "İş Dünyasında Bağlılığın Yeni Tanımı" raporu

Türkiye'nin ikinci rahim nakli hastası Havva Erdem ve kızı, Rektör Özkan ile bir araya geldi

Türkiye

Türkiye'nin ikinci rahim nakli hastası Havva Erdem ve kızı, Rektör Özkan ile bir araya geldi

ANTALYA - Türkiye'nin kadavradan ikinci rahim nakli hastası Havva Erdem, "Özlenen" adlı kızıyla ameliyatı gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ı ziyaret etti.

Rektör Özkan, ziyarette, kendisiyle aynı adı taşıyan çocuğun büyüdüğünü görmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Rahim nakli sonrası dünyaya gelen 2 çocuğu da evladı gibi gördüğünü dile getiren Özkan, "Onları görmeyince özlüyoruz. Sık sık görüşerek özlemimizi gideriyoruz." dedi.

Anne Havva Erdem ise 3 yaşını 3 ay önce dolduran kızının çok neşeli bir çocuk olduğunu kaydetti.

Nakil olmadan önce çocuk parklarından geçerken "Keşke benim de bir bebeğim olsa." diye içlendiğini ifade eden Erdem, "Kendime hep 'Benim de çocuğum olacak mı? Elinden tutup parka götürecek miyim?' diye sorardım. Şimdi kızım sürekli 'anne hadi parka gidelim' diyor. Hayallerim gerçek oldu." şeklinde konuştu.

Kendisi gibi rahim nakli olmayı bekleyen çok fazla hasta olduğuna işaret eden Erdem, "Bu konuda mevzuatın çıkmasını sabırsızlıkla bekleyen hastalar var. Umarım bir an önce güzel haber gelir ve bu nakillerin önü açılır." diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Özkan, Erdem ailesiyle fotoğraf çektirdi.

Havva Erdem'e, 27 Temmuz 2021'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Rektör Özlenen Özkan ve Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan başkanlığındaki ekip, 8,5 saat süren operasyonla kadavradan rahim nakletmişti. Erdem, nakilden 14 ay sonra doğum yaparak kızı "Özlenen"i kucağına almıştı.



Yurt Dünya 16.01.2026 14:40:06 0
Anahtar Kelimeler: türkiye'nin ikinci rahim nakli hastası havva erdem ve kızı rektör özkan ile bir araya geldi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Dolandırıcılık Suçu
Bahri Çolpan

TOKİ Müteahhitlerinin Dokunulmazlığı mı Var?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Kahramanmaraş'ta görev yapan Filistinli doktor, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

2

İş Portföy ve TAİDER'den aile işletmeleri için stratejik işbirliği

3

Osmaniye’de DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

4

Antalya'nın Serik ilçesinde Sağlıklı Hayat Merkezi açıldı

5

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da karne heyecanı yaşandı

6

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Akdeniz Şubesi Akseki Temsilciliği'nden okul ziyareti

7

TAV Havalimanları Tiflis'te işletme süresini 2032'ye uzattı

8

Mersin'de veznedara tokat attığı iddiasıyla gözaltına alınan avukata adli kontrol

9

Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 101. yıl dönümü kutlandı

10

Pluxee Türkiye'den "İş Dünyasında Bağlılığın Yeni Tanımı" raporu