Türkiye'nin yanık tedavisindeki tecrübesi Suriye'deki hastalara da katkı sunuyor

ANTALYA - AYŞE YILDIZ - Suriye'deki bir hastanenin yanık kliniği ve plastik cerrahisi ünitesi sorumlusu doktor Tarık Jabban, bomba veya şarapnel parçalarından yaralanan çok sayıda yanık vakasına müdahale ettiklerini belirterek, "Yanık tedavisindeki tecrübelerimizin gelişmesine Türkiye katkı sağlıyor." dedi.

Jabban, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen sağlık kongresinde, AA muhabirine, Şam'da bir hastanenin yanık kliniği ve plastik cerrahi ünitesinde görev yaptığını söyledi.

Yanık vakalarının tedavisinin zorlu olduğunu ve uzun süreç gerektiğini dile getiren Jabban, "Hastanemizde hem sivillerden hem askeri personelden şarapnel parçaları veya bomba yaralanmalarıyla gelen birçok vakaya müdahale ettik. Yanık tedavisindeki tecrübelerimizin gelişmesine Türkiye katkı sağlıyor. Bu alanda Türkiye çok başarılı olduğu için tedavi ve sonrası için tecrübelerinden faydalanıyoruz." diye konuştu.

- "Yanıklar, oldukça uzun süreçlerden sonra tedavi edilebiliyor"

Antalya'daki sağlık kongresinde edindiği tecrübenin ülkesindeki yanık vakalarının tedavisine katkı sunacağına değinen Jabban, yanık kongresi komitesine ve Türk hükümetine teşekkür etti.

Jabban, Suriye'de ülke içerisinde kara yolu ulaşımının zor olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Bundan dolayı hastaların transferi konusunda çok büyük sorunlar yaşıyoruz. Bazen malzeme sıkıntısı da oluyor. Yanığı tedavi etmek zaten zor, ulaşım ve malzeme sorunu daha da zorlaştırıyor. Yanıklar, oldukça uzun süreçlerden sonra tedavi edilebiliyor. Biz sadece yaraların tedavisine odaklanabiliyoruz. Yanık vakaları aslında yaranın tedavisiyle sınırlı değil, hastanın sosyal ve psikolojik açıdan da rehabilite edilmesi gerekiyor. Bu konularda biz çok gerideyiz, umarım bu alanlarda da gelişme kaydederiz."



Sağlık 27.12.2025 12:53:14
