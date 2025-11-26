TürkTraktör üretimde dört kilometre taşını geride bıraktı

İlginizi Çekebilir

İSTANBUL - TürkTraktör, 2 bininci yerli üretim kazıcı yükleyici, 500 bininci ponte, 700 bininci motor ve 1 milyon 250 bininci şanzıman üretimiyle önemli kilometre taşlarına imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TürkTraktör, 2025'te gerçekleşen üretim başarılarını, üst düzey yöneticiler ve çalışanların katılımıyla Ankara Fabrikası'nda kutladı.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen TürkTraktör Şirket Lideri Matthieu Sejourne, ilk günkü heyecanla Türkiye için değer yaratmaya devam ettiklerini belirtti.

Sejourne, başarılarla dolu 70 yılı aşan tarihlerinde pek çok rekora imza attıklarına değinerek, şunları kaydetti:

"Bir fabrikanın en gurur dolu anlarından biri, hiç şüphesiz üretim rakamlarında kırılan rekorlar ve banttan indirilen ürün sayısında ve çeşitliliğinde aşılan yeni eşikler. Geçtiğimiz yıllarda bir milyonuncu traktör ve 10 bininci kabin üretimi gibi çok önemli eşikleri aştıktan sonra gelişen üretim kapasitemiz ve çeşitliliğimiz sayesinde şimdi de iş makineleri tarafında 2 bininci yerli kazıcı yükleyiciyi banttan indirmenin haklı sevincini yaşıyoruz. Fabrikalarımızda 500 bininci ponte, 700 bininci motor ve 1 milyon 250 bininci şanzıman üretimini de başarıyla tamamlayarak ülkemizin üretim gücüne katkı sağladığımız için çok mutluyuz."

İş makineleri alanında 2020'den bu yana yerli üretim gerçekleştirdiklerini ve kısa bir süre içerisinde çok büyük bir ivme yakalayarak büyümeye devam ettiklerini vurgulayan Sejourne, iş makineleri üretiminde ilk 1000 adede üç yılda, ikinci 1000 adede iki yılda ulaştıklarını aktardı.

Sejourne, söz konusu alandaki yetkinlikleri ve tecrübeleri arttıkça istikrarlı ilerleyişin devam ettiğine işaret ederek, "Yerli üretim gücümüzle hem Türkiye ekonomisine değer katıyor hem de sunduğumuz ileri teknoloji ve yüksek performans ürünleriyle tarım ve inşaat sektörlerini şekillendiriyoruz. Çalışanlarımız ve hissedarlarımızla aynı azim ve kararlılıkla üretmeye devam edeceğiz. Emeği geçen herkesi gönülden kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.





Ekonomi 26.11.2025 12:56:21 0
türktraktör üretimde dört kilometre taşını geride bıraktı

