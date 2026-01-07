ANTALYA - Antalya'da Muratpaşa Belediyesi bünyesinde hizmet veren "Turunç Masa"ya, 2025 yılı aralık ayında 11 bin 321 başvuru yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 739 başvuru doğrudan başvuru masası üzerinden, 1418 başvuru web sitesi, e-posta, CİMER ve sosyal medya kanallarından, 9 bin164 başvuru ise çağrı merkezi aracılığıyla alınarak çözüme kavuşturuldu.



Müdürlükler bazında en fazla başvuru, 2 bin 346 kayıtla Sağlık İşleri Müdürlüğüne yapılırken, evde bakım hizmetleri 709 başvuru aldı.



Başvuru sayılarına göre aralık ayında en fazla talep, 837 başvuruyla Güzeloba Mahallesi'nden geldi. Güzeloba'yı 521 başvuruyla Çağlayan, 466 başvuruyla ise Fener Mahallesi izledi.

