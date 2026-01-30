TÜSEB Teknoloji Transfer Ofisi Antalya Şehir Hastanesi Şubesi açıldı

ANTALYA - Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Teknoloji Transfer Ofisi'nin (TTO) Antalya Şehir Hastanesi Şubesi hizmete açıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sağlık alanında üretilen bilgi, teknoloji ve yeniliklerin ticarileşmesini desteklemeyi amaçlayan şubenin açılışı dolayısıyla tören yapıldı.



Tören ve sempozyuma, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, TÜSEB Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Sarğın, TÜSEB TTO Müdürü Doç. Dr. Zeliha Özdemir Köken, TÜSEB yöneticileri ile hastane yönetimi ve çalışanları katıldı.

Açılış konuşmalarında, TÜSEB'in sağlıkta araştırma, geliştirme ve yenilik ekosistemini güçlendirmeye yönelik çalışmaları vurgulandı.



Teknoloji Transfer Ofislerinin, üniversite, hastane ve sanayi iş birliklerini artırarak sağlık teknolojilerinin ticarileşmesinde önemli rol üstlendiği ifade edildi.

Antalya Şehir Hastanesi bünyesinde faaliyete geçen TÜSEB TTO Şubesi ile sağlık alanındaki bilimsel çalışmaların, yenilikçi projelerin ve girişimci fikirlerin desteklenerek katma değere dönüştürülmesinin hedeflendiği bildirildi.