TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine egzoz emisyon ölçümü uyarısı

İSTANBUL - TÜVTÜRK, 2026 yılı itibarıyla egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan araç sahiplerini karşılaşabileceği cezalara yönelik uyardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, araçlardan kaynaklanan hava kirliliğinin önlenmesinde önemli rol oynayan egzoz gazı emisyon ölçümü, araç muayene sisteminin tamamlayıcı bir parçası olarak zorunlu tutuluyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen denetimlerde, geçerli ölçümü bulunmayan sürücülere 17 bin 957 lira, emisyon değerleri yasal sınırların üzerinde çıkan araçlara ise 35 bin 936 liraya varan idari para cezası uygulanıyor.

Ölçümün bulunmaması, periyodik araç muayenesi kapsamında "ağır kusur" olarak değerlendiriliyor ve bu durumdaki araçlar muayeneden geçemiyor.

Yürürlükteki mevzuata göre, binek araçların 3 yaşını doldurduktan sonra iki yılda bir, ticari araçların ise ilk bir yılın sonunda başlamak üzere her yıl ölçüm yaptırması gerekiyor.

- 218 sabit istasyonda hizmet veriliyor

TÜVTÜRK, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Türkiye genelindeki 218 sabit istasyonda uluslararası standartlara uygun hizmet veriyor.

Uygulama ile motor, yakıt ve egzoz sonrası arıtma sistemlerinin teknik yeterliliği ve çevre mevzuatına uygunluğunu değerlendirilirken, yüksek emisyonlu araçların trafikte yer almasının önüne geçilerek hava kalitesinin korunması amaçlanıyor.

TÜVTÜRK, 2008'den bu yana Türkiye'de trafik güvenliğini artırma hedefiyle yürüttüğü araç muayene ve egzoz gazı emisyon ölçüm hizmetleriyle daha güvenli ve temiz ulaşım altyapısına katkı sunuyor.



Ekonomi 4.02.2026 14:03:09 0
