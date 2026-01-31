İlginizi Çekebilir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Osmaniye'de konuştu:
Hatay'da depoda 642 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Bakan Bayraktar: Türkiye’nin nükleer serüveninde bu yıl hedefimiz ilk elektriği üretmek
Sağlık Bakan Yardımcısı Okumuş, Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresi'nde konuştu:
AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, kentteki önemli projeleri inceledi
Antalya'da dün kaybolan kadın havalimanında bulundu
Milli füzeleri prangadan kurtaran motorlar ilgi odağı
Şişecam Bulgaristan üretim tesisindeki kaplamalı cam hattı yatırımını tamamladı
Mersin'de Toros Yörüklerini Yaşatma Derneği kuruldu
Antalya sömestir tatilini hareketli geçirdi

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, hortumdan etkilenen Manavgat'ta çiftçilerle buluştu

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, hortumdan etkilenen Manavgat

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, hortumdan etkilenen Manavgat'ta çiftçilerle buluştu

ANTALYA - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Antalya'nın Manavgat ilçesinde fırtına ve hortumdan etkilenen sera ve tarım alanlarını inceledi.

İlçede afetten etkilenen çiftçilerle bir araya gelen Bayraktar, zarar gören sera ve tarım arazilerini gezdi, üreticilerin sorun ve taleplerini dinledi.

Bayraktar, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, hortumun tarımsal üretimde ciddi kayıplara yol açtığını söyledi.

Manavgat'ta yaklaşık 390 dönüm sera alanının zarar gördüğünü belirten Bayraktar, 10 dönüm zeytin ve avokado bahçesinin de afetten etkilendiğini ifade etti.

Afetten 48 çiftçinin zarar gördüğünü dile getiren Bayraktar, "Bu alanların 248 dönümü sigortalı, 142 dönümü ise sigortasız. Domates, biber, patlıcan, kabak, salatalık, çilek, karpuz fideleri ile muz, avokado ve zeytin ürünlerinde ciddi hasar var." dedi.

Doğal afetlerin tarım sektörünü her geçen yıl daha fazla etkilediğine dikkati çeken Bayraktar, "TARSİM'i Türkiye genelinde daha fazla çiftçiye ulaştırmamız, daha geniş alanlarda etkin hale getirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

- "İnşallah bu yıl, geçen yıl gibi afetlerle anılmaz"

Bayraktar, sigortası olmayan üreticilerin de desteklenmesi gerektiğini belirterek, 2025'te 65 ilde yaşanan don felaketinin ardından sigorta kapsamı dışında kalan üreticilere yapılan yardımları hatırlattı.

Aynı desteğin Manavgat'taki hortum, sel ve dolu afetlerinden etkilenen üreticiler için de sağlanmasını talep ettiklerini aktaran Bayraktar, yaptıkları tespitleri Ankara'da ilgili bakanlıklarla paylaşacaklarını söyledi.

Üreticilere "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Bayraktar, "İnşallah bu yıl, geçen yıl gibi afetlerle anılmaz." ifadesini kullandı.



Yurt Dünya 31.01.2026 11:01:27 0
Anahtar Kelimeler: tzob genel başkanı bayraktar hortumdan etkilenen manavgat'ta çiftçilerle buluştu

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Kötü Görüntüyü Hep Seyrediyoruz
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Osmaniye'de konuştu:

2

Hatay'da depoda 642 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

3

Bakan Bayraktar: Türkiye’nin nükleer serüveninde bu yıl hedefimiz ilk elektriği üretmek

4

Sağlık Bakan Yardımcısı Okumuş, Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresi'nde konuştu:

5

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, kentteki önemli projeleri inceledi

6

Antalya'da dün kaybolan kadın havalimanında bulundu

7

Milli füzeleri prangadan kurtaran motorlar ilgi odağı

8

Şişecam Bulgaristan üretim tesisindeki kaplamalı cam hattı yatırımını tamamladı

9

Mersin'de Toros Yörüklerini Yaşatma Derneği kuruldu

10

Antalya sömestir tatilini hareketli geçirdi