Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Yıldırım, Adana'da iftar programında konuştu:

ADANA - Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, "Bugün Türk milletinin yeniden yükselişine tanıklık etmenin gururunu yaşıyoruz. Türk milletinin yeniden yazacağı destanın adı bellidir. Terörsüz, güçlü, büyük Türkiye." dedi.

Yıldırım, sertifika töreni, Mürüvvet Kekilli'yi anma ve iftar etkinliği için kentteki bir tesiste gerçekleştirilen programlara katıldı.

Yıldırım, programda yaptığı konuşmada, bugün dünyanın birçok noktasında savaşların olduğunu belirterek, Türkiye'de halkın huzur ve güven içerisinde ibadetlerini gerçekleştirip aileleriyle yaşamlarını devam ettirebildiğini kaydetti.

"Etrafımızda yaşanan hadiseler bize vatanımızın kıymetini bir kere daha gösteriyor." diyen Yıldırım, şehitlerin emanetine sahip çıkmanın herkesin görevi olduğunu söyledi.

Yıldırım, 1980 öncesinde ve sonrasında Türkiye'yi bölmek, parçalamak isteyen örgütlerin hedefinde polis ve askerlerden sonra her zaman milliyetçi ülkücü hareketin mensuplarının olduğunu ifade ederek, şunları aktardı:

"Çünkü biliyorlar ki biz olduğumuz müddetçe bu devleti, bu milleti asla bölemeyecekler. Bugün Türk milletinin yeniden yükselişine tanıklık etmenin gururunu yaşıyoruz. Türk milletinin yeniden yazacağı destanın adı bellidir. Terörsüz, güçlü, büyük Türkiye. Bu yolun pusulası da bellidir. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi. Onun kararlılığı, feraseti ve cesareti sayesinde Türkiye'de terörsüz bir geleceğin kapıları aralanmıştır. Çünkü milliyetçi ülkücü hareket ayaktaysa her zaman Türk milletinin umudu var demektir. Biz sadece bugünden değil, biz sadece kendimizden değil, biz yarından da sorumluyuz. Bizim haricimizdekilerden de sorumluyuz. Biz o yüzden beklenen olduğumuzu hiçbir zaman unutmamalıyız. Kerkük'te bir çocuk, Kırım'da bir anne, Doğu Türkistan'da bir genç, Gazze'de her gün zulme uğrayan masumlar, Irak'ta, Suriye'de, Afrika'da, Balkanlar'da, Kafkaslar'da nice mazlumların hepsinin gözü Türkiye'dedir. Çünkü zulme 'dur' diyecek tek millet Türk milletidir. Çünkü şehitlerimizin emaneti olan bu vatan bize sadece korunmak için değil, dünyaya yön vermek için de bırakıldı."

Ülkü Ocakları'nda vatana sadakat yemini etmiş, imanla yoğrulmuş, ahlakla bilenmiş, bilgiyle güçlendirilmiş bir gençlik yetiştirdiklerini belirten Yıldırım, görevlerinin Türk gençliğini yetiştirmek, onları geleceğin süper gücünü inşa edecek bir kuvvete dönüştürmek olduğunu ifade etti.

Yıldırım, bugün Türk milliyetçiliğinin sadece kendini savunan bir fikir olmadığını, dünyada oyun kuran bir kimlik kazandığını belirterek, "Bizim vatanımızın sınırları Edirne'den başlayıp Kars'ta bitmez. Bizim vatanımızın sınırları Türkçe konuşulan yerde başlar, Türkçe konuşulan yerde biter. Bizim sınırlarımız Tanrı Dağları'ndan Tuna'ya, Altaylar'dan Adriyatik'e kadar uzanan geniş bir coğrafyayı temsil eder." dedi.

Kaan Teknoloji Kulübünün hazırladığı Milli Teknoloji Hamlesi'nin en önemli adımlarından olan teknoloji çalışmalarını ziyaret etme imkanı bulduğunu belirten Yıldırım, insansız hava araçlarından akıllı otomobillere, hava savunma sistemlerinden enerji depolama sistemlerine, yapay zekadan siber güvenliğe kadar birçok alanda gençlerin çalışmalarına şahit olduklarını ve bu gençlerin gelecekte Türk milletinin ileriye gitmesi için mücadelelerine devam edeceklerine inandığını dile getirdi.

Yıldırım, Milli Eğitim Bakanlığı ve Ülkü Ocakları arasında yapılan protokol kapsamında sertifika almaya hak kazanan öğrencilere sertifikalarını vereceklerini aktararak şu bilgileri paylaştı:

"Bu protokol kapsamında şu an için 400 tane mesleki ve teknik eğitimi gençlerimize ocakta verebiliyoruz. Gençlerimiz ocakta almış oldukları bu eğitimlerin sonucunda e-Devlet'lerine de yüklenmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onaylı bir şekilde sertifikalarını alabiliyorlar. Bu gençlerimizin hem eğitim hayatına hem iş hayatına katkı sunan çok önemli bir proje oldu. 2025 yılında pilot uygulamayla yapmaya başladığımız bu proje kapsamında 1700'den fazla gencimiz sertifika aldı. 2026 yılında 3 bine yaklaşan öğrencimiz sertifikalarını aldı. 2026'da hedefimiz inşallah 10 bin gencimize bu sertifikayı kazandırabilmek. Protokolü yaptığımız zaman bazı yeminli Türkiye düşmanları tarafından saldırıya uğradık. Protokolümüzün iptali için mahkemeye başvurdular. Ne yaparlarsa yapsınlar bir sonuç alamayacaklar. Çünkü biz bir gencimizi kurtarabilsek, onu sokaktan alabilsek, vatanına, milletine, devletine faydalı bir şekilde yetiştirebilsek bundan mutlu oluruz, gurur duyarız."

Her anlamda başarılı bir süreç yürüttüklerini belirten Yıldırım, bağımlılıkla mücadelede Türk gençliğini yalnız bırakmadıklarını ve Ülkü Ocakları dergisinin şubat sayısında bağımlılıkla mücadeleye önemli bir yer ayırdıklarını bildirdi.

Konuşmanın ardından protokol kapsamında verilen eğitimleri tamamlayan öğrencilere törenle sertifikaları verildi.

Programa, MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Adana İl Başkanı Cem Tutsoy ile bazı kamu kurumlarının temsilcileri de katıldı.