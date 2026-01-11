Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu koşuldu

ADANA - Adana'da bu yıl 16. kez düzenlenen Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'nda erkeklerde Etiyopya'dan Mengistu Bekele Tedecha, kadınlarda da Sümeyye Erol birinci oldu.

Büyükşehir Belediyesince kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kapsamında farklı ülkelerden 1053 sporcu katılımıyla organize edilen 21 kilometrelik maraton, Fuzuli Caddesi'nde başladı.

Atletler, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer verdiği işaretin ardından yağmur altında koştu.



Merkez Park'ta sona eren yarışın erkekler klasmanında Etiyopya'dan Mengistu Bekele Tedecha, 1 saat 5 dakika 23 saniyelik derecesiyle ilk sırada yer aldı.Kadınlarda da Sümeyye Erol, 1 saat 13 dakika 39 saniyelik derecesiyle birinci oldu.

Organizasyon kapsamında 10 kilometrelik maraton ile halk ve çocuk koşuları da yapıldı.

Yarışların tamamlanmasının ardından dereceye girenlere ödül ve madalya verildi.

21 kilometrelik yarı maratonda dereceye giren sporcular şunlar:

- Erkekler

1. Mengistu Bekele Tedecha (Etiyopya) - 1.05.23

2. Ali Kaya - 1.05.47

3. Ersin Tekal - 1.05.53

- Kadınlar

1. Sümeyye Erol - 1.13.39

2. Zinash Mulata Waketoli (Etiyopya) - 1.13.50

3. Ruken Tek - 1.13.54