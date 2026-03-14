Uluslararası Antalya Bisiklet Turu, Antalya'da sürüyor

ANTALYA - Bu yıl altıncısı düzenlenen Uluslararası Antalya Bisiklet Turu'nun (Tour of Antalya) Saklıkent etabında, Soudal-Quick-Step takımından Brezilyalı Henrique Bravo birinciliği elde etti.

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2026 takviminin 2.2 kategorisinde yer alan yarış, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki The Land of Legends Tema Parkı'ndan 23 takım, 134 sporcuyla start aldı.

85,8 kilometrelik parkur sonunda Saklıkent'te sona eren yarışın üçüncü etabında, Soudal-Quick-Step takımından Henrique Bravo birinciliği kazandı.

Etabı, Soudal-Quick-Step takımı sporcusu Meksikalı Jose Said Cisneros ikinci, Li Ning Star sporcusu Arjantinli Eduardo Sepulveda üçüncü sırada tamamladı.

Dereceye giren sporculara madalyalarını, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Akyar ile diğer yetkililer verdi.

Ayrıca "genel klasman" birincisi Bravo'ya turkuaz mayonun yanı sıra beyaz renkli "en iyi genç binici" mayosu verildi.

Kırmızı renkli "en iyi tırmanışçı" mayosu Cisneros'a, lacivert renkli "en iyi sprinter" mayosu Konya Büyükşehir Belediyesi takımından Ramazan Yılmaz'a takdim edildi.

Yaklaşık 508 kilometrelik 4 etaptan oluşan Uluslararası Antalya Bisiklet Turu, yarın sona erecek.



