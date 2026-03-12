İlginizi Çekebilir

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
Antalya'da bayram öncesi şehit mezarlarının bakım ve onarımı yapılıyor
Antalya'da "Kadın Muhtarlarla Eşitlikçi Uygulamalar" paneli düzenlendi
Budget'tan bayram tatili için güvenli araç kiralama önerileri
Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Antalya ayağı başladı
Kahramanmaraş'ta yaralı bulunan karaca yavrusu tedavi altına alındı
Hatay'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Kahramanmaraş'ta beton mikseri ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Hatay'da devlet korumasındaki çocuklar şehitliği ziyaret etti
Uluslararası Antalya Bisiklet Turu'nun ilk gün etabında birinciliği Shnyrko kazandı

Uluslararası Antalya Bisiklet Turu'nun ilk gün etabında birinciliği Shnyrko kazandı

Uluslararası Antalya Bisiklet Turu

Uluslararası Antalya Bisiklet Turu'nun ilk gün etabında birinciliği Shnyrko kazandı

ANTALYA - Bu yıl altıncısı düzenlenen Uluslararası Antalya Bisiklet Turu'nun (Tour of Antalya) ilk gün etabında, Li Ning Star takımından Aliaksei Shnyrko birinciliği elde etti.

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2026 takviminde 2.2 kategorisinde yer alan yarış, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki The Land of Legends Tema Parkı'ndan 23 takım, 134 sporcuyla start aldı. 145 kilometrelik parkur sonunda Muratpaşa ilçesi Erdal İnönü Parkı'nda sona eren yarışın ilk gün etabında, Li Ning Star takımından Aliaksei Shnyrko birinciliği kazandı.

Etabı, Özbekistan National takımı sporcusu Sergey Rostovtsev ikinci, Konya Büyükşehir Belediyespor sporcusu Ramazan Yılmaz üçüncü sırada tamamladı.

Dereceye giren sporculara madalyalarını, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ile diğer yetkililer verdi.

Ayrıca "genel klasman" birincisi Shnyrko'ya turkuaz mayonun yanı sıra lacivert renkli "en iyi sprinter" mayosu verildi. Beyaz renkli "en iyi genç binici" mayosu Ramazan Yılmaz'a, kırmızı renkli "en iyi tırmanışçı" mayosu Spor Toto Cycling takımından Ahmet Örken'e takdim edildi.

Yaklaşık 508 kilometrelik 4 etaptan oluşan Uluslararası Antalya Bisiklet Turu, 15 Mart Pazar günü sona erecek.



Spor 12.03.2026 17:26:05 0
Anahtar Kelimeler: uluslararası antalya bisiklet turu'nun ilk gün etabında birinciliği shnyrko kazandı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Eşten Gizli Birikim Yapmanın Boşanma Davasında Kusur Bakımından Hukuki Sonuçları
Bahri Çolpan

Oski Ne Yapıyor?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İftar Yemeğinin Ardından
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

Çukurova Sular Altında
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Akıl Şemsiyesi

İlginizi Çekebilir

1

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

2

Antalya'da bayram öncesi şehit mezarlarının bakım ve onarımı yapılıyor

3

Antalya'da "Kadın Muhtarlarla Eşitlikçi Uygulamalar" paneli düzenlendi

4

Budget'tan bayram tatili için güvenli araç kiralama önerileri

5

Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Antalya ayağı başladı

6

Kahramanmaraş'ta yaralı bulunan karaca yavrusu tedavi altına alındı

7

Hatay'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

8

Kahramanmaraş'ta beton mikseri ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

9

Hatay'da devlet korumasındaki çocuklar şehitliği ziyaret etti

10

Uluslararası Antalya Bisiklet Turu'nun ilk gün etabında birinciliği Shnyrko kazandı